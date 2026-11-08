Авито Реклама выяснила книжные предпочтения жителей Самары

Печатные книги у самарцев остаются главным фаворитом — их предпочитают 47% опрошенных жителей города. Еще 29% респондентов меняют форматы в зависимости от ситуации, аудиокниги выбирают 15%, а электронные версии — 9%. Эксперты Авито Рекламы провели исследование среди 10 тыс. жителей России, чтобы узнать, как часто они читают книги, какие форматы и жанры предпочитают, а также сколько готовы потратить на литературу.

Большинство респондентов предпочитают читать в спокойной обстановке — в свободное время дома (57%) или перед сном (29%). Чтение во время путешествий выбрали 32% респондентов, а в перерывах на работе или учебе — 13%.

Среди литературных жанров детективы заняли первое место — их выбрали 40% опрошенных жителей Самары, а в среднем опрошенные готовы потратить 1067 рублей на покупку одной книги. Онлайн-реклама влияет на интерес к определенным книгам более половины респондентов, а почти каждый третий видит релевантные предложения на площадках электронной коммерции.

Онлайн-реклама влияет на выбор книг для 66% читающих респондентов жителей Самары, готовых рассмотреть покупку новой литературы. 6% называют рекламные предложения главным фактором принятия решения. Еще 34% учитывают рекламу, но финальный выбор определяют другие параметры, а 26% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

Говоря об источниках, где пользователи видят рекламу, мотивирующую на покупку книг, более трети (36%) отметили площадки электронной коммерции. Видеоплатформы отмечают 24,0%, поисковые системы — 22%, а в сервисах коротких вертикальных видео — 16%.

Рейтинг читательских предпочтений продолжили классическая литература (34%) и приключения (28%). В топ-5 также вошли исторический роман и фэнтези — ими увлекаются по 26% читателей. Научную фантастику выбирают 21% опрошенных, а книги по психологии и саморазвитию — 20%. Меньше всего аудиторию интересует литература категории Young Adult и научно-популярные издания (по 7%), а также бизнес-литература (6%).

Самой массовой категорией остаются бюджетные издания: каждый четвертый (37,0%) респондент согласен заплатить за книгу до 500 рублей, еще больше трети (34,0%) — от 501 до 1 000 рублей. Позволить себе более дорогие книги стоимостью от 1 000 до 2 000 рублей готовы 17,0% опрошенных. Премиальный сегмент книг (дороже 3 000 рублей) выбирают в общей сложности только 8,0% опрошенных.

"Реклама сегодня влияет не только на выбор конкретного автора или обложки, но и на то, какие жанры и темы в принципе становятся интересны читателю. Особенно заметно это в категориях, где покупатель может вдохновиться новым опытом — например, увлечься психологией, захотеть разобраться в истории или начать собирать домашнюю библиотеку редких изданий. Поэтому для бизнеса важно быть рядом с аудиторией именно в момент формирования такого интереса: рекламный контакт помогает обратить внимание на книгу, сформировать желание прочитать ее и в дальнейшем перейти к покупке", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.