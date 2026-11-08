Россия в лицах, традициях и достижениях: состоялся марафон Знание.Единство

В Национальном центре "Россия" в рамках Международной недели "Народы России" прошел просветительский марафон Знание.Единство. Государственные и общественные деятели, представители органов власти, ученые, Герои России, ветераны, космонавты, деятели культуры и международные эксперты встретились с более чем 2300 участниками, чтобы поговорить об исторической памяти, единстве народов, служении Отечеству, научных достижениях страны и роли России в многополярном мире. Лекции и открытые диалоги объединила тема единства — как основа общих достижений, преемственности поколений и связи между народами России.

Самарскую область на марафоне представили председатель Самарского "Союза Молодежи" Анастасия Четверушкина и лидер Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.

"Представлять Самарскую область на Всероссийском форуме единства народов России, на неделе народов — это большая честь. Здесь мы можем не только обменяться культурным кодом нашей страны, посмотреть и перенять традиции и обычаи народов, которые есть в нашем многополярном мире, но и перенять тот опыт и те ценные мысли, которые звучат от главных историков нашей страны и героев Российской Федерации — особенно когда герои — это наши земляки. Например, сегодня у нас была лекция с Дамиром Юсуповым, который сказал важные мысли и наставления. И все это показывает нам, что мы должны нести это единение в наш регион, развивать и продвигать эту важную ценность", — поделился лидер Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.

Программу марафона открыл диалог "Уроки истории в действии: единство, проверенное временем". В нем приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Участники обсудили значение исторической памяти, преемственности поколений и общего прошлого народов России для укрепления гражданского единства. Особое внимание было уделено роли просвещения в сохранении исторической правды и формировании ответственного отношения к Отечеству.

В рамках марафона Максим Древаль презентовал книгу "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов России", созданную Российским обществом "Знание" совместно с издательством АСТ. Издание посвящено историческим, культурным и ценностным основаниям единства народов страны.

"Единство для нашей страны — это не просто слово, это залог ее существования, развития и лидерства. Мы прошли огромное количество испытаний, и единство и подвиг для России — синонимы. Это и победа над Наполеоном, и Победа в Великой Отечественной войне, и сегодняшние испытания. Единство — наша ключевая ценность, наша сильная сторона. Оно определяет наши победы и будущее. Теперь эта ответственность передается молодому поколению: быть еще более сплоченными, не подвести предков и продолжить путь развития страны", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Теме регионов, культурного многообразия и вклада территорий в развитие страны был посвящен отдельный блок программы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о героизме жителей курского приграничья, их стойкости и вкладе в защиту страны. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился опытом восстановления региона и подчеркнул значение общих усилий всей страны для возвращения к мирной жизни. Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт рассказала о уникальных традициях народов Севера, жизни арктических территорий и роли регионов в сохранении культурного наследия и укреплении общероссийской идентичности.

Их выступления объединила мысль о том, что сила России складывается из вклада каждого региона, уважения к традициям народов и готовности граждан сообща решать общие задачи.

"Мы находились на Международной неделе народов России, на Просветительском марафоне знаний о единстве. И знаете, я вспоминаю февраль, когда только-только все начиналось, когда наш президент давал старт этому году. И сейчас, в День народного единства и непосредственно в эти важные ноябрьские дни, мы, по сути, смотрим на то, чего мы достигли за этот год: чего достиг каждый регион, чего достиг наш регион. Как классно изменилось отношение к ребятам — представителям разных народов России и представителям разных народов мира, которые выбрали быть с нами, быть в Самарской области, быть в России. На самом деле, это очень здорово. И мы понимаем, что единство — это не просто какое-то определение, это категория состояния души нашего русского народа", — поделилась председатель Самарского "Союза Молодежи" Анастасия Четверушкина.

Международное положение страны и роль народного единства в современном мире стали темами открытого диалога "Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений". Спикерами выступили директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, американский политолог и журналист Джон Вароли, международный аналитик, амбассадор Российского общества "Знание" в Аргентине Кристиан Ламеса, директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева и генеральный секретарь Международного движения русофилов Иван Костич. Спикеры обсудили значение суверенитета, равноправного диалога государств и культурного многообразия для устойчивого развития мира. Особый акцент был сделан на российском опыте объединения народов, культур и традиций в рамках единого гражданского пространства.

Одним из центральных событий программы стал открытый диалог "Единство через служение: подвиги героев Отечества". В нем приняли участие художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Герой Труда России Юрий Башмет; Герои России — заслуженный спасатель РФ, Владимир Легошкин; летчик-космонавт Сергей Рязанский, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Рустам Сайфуллин; пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, а также мать-героиня Наталья Автаева — поделились историями профессионального долга, мужества и ответственности перед страной. Встреча объединила личные истории людей разных профессий и судеб — от космоса и авиации до спасательного дела, военной службы, культуры и семьи. Участники рассказали о профессиональном долге, мужестве и ответственности перед страной, подчеркнув, что единство народа складывается из ежедневного служения общему делу.

Теме Великой Победы была посвящена встреча "Великая Победа: общее достояние братских народов". В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Эдуард Владимирович Смураго и Николай Константинович Имчук. Они поделились личными воспоминаниями и рассказали о значении Победы как общей ценности для народов России и братских стран. Встреча стала важной частью марафона, подчеркнув преемственность поколений и необходимость сохранения правды о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

О достижениях отечественной науки и технологий говорили участники открытого диалога "Очевидное — невероятное: научные прорывы России". В нем приняли участие вице-президент Газпромбанка, физик Алексей Федоров; руководитель проекта "Прорыв", заслуженный деятель науки и техники РФ Евгений Адамов; академик РАН, врач Баграт Алекян. Эксперты рассказали о российских разработках в области квантовых технологий, атомной энергетики и медицины. Особое внимание было уделено значению научного суверенитета, инженерных кадров и технологического развития для будущего страны.

Завершила программу певица Татьяна Куртукова с темой "Россия в песне: традиции, которые звучат". Ее выступление стало музыкальным финалом марафона, объединившим участников через народные традиции, песенную культуру и живое чувство сопричастности к истории страны.

Особое внимание в рамках Года единства народов России уделено просвещению и воспитанию культуры взаимного уважения с ранних лет. Так, к Году единства народов России Общество "Знание" разработало курс "Школьное единство: воспитание уважения к культуре и традициям народов России в классе" на платформе Знание.Академия, направленный на укрепление межнационального согласия, уважение к традициям разных народов и создание благоприятной атмосферы в школьной среде. Слушатели познакомятся с практическими инструментами, которые помогают предупреждать недопонимание на почве национальных и религиозных различий, развивать культуру диалога и укреплять взаимопонимание между учениками.

Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента Российской Федерации № 382 от 1 июня 2026 г., объявившим 2026 г. Годом единства народов России. Ключевая тема — "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности". Координатором мероприятий Международной недели является аппарат Совета безопасности Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс.