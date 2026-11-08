Россия в лицах, традициях и достижениях: состоялся марафон Знание.Единство

В Национальном центре "Россия" в рамках Международной недели "Народы России" прошел просветительский марафон Знание.Единство. Государственные и общественные деятели, представители органов власти, ученые, Герои России, ветераны, космонавты, деятели культуры и международные эксперты встретились с более чем 2300 участниками, чтобы поговорить об исторической памяти, единстве народов, служении Отечеству, научных достижениях страны и роли России в многополярном мире. Лекции и открытые диалоги объединила тема единства — как основа общих достижений, преемственности поколений и связи между народами России.
Самарскую область на марафоне представили председатель Самарского "Союза Молодежи" Анастасия Четверушкина и лидер Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.
"Представлять Самарскую область на Всероссийском форуме единства народов России, на неделе народов — это большая честь. Здесь мы можем не только обменяться культурным кодом нашей страны, посмотреть и перенять традиции и обычаи народов, которые есть в нашем многополярном мире, но и перенять тот опыт и те ценные мысли, которые звучат от главных историков нашей страны и героев Российской Федерации — особенно когда герои — это наши земляки. Например, сегодня у нас была лекция с Дамиром Юсуповым, который сказал важные мысли и наставления. И все это показывает нам, что мы должны нести это единение в наш регион, развивать и продвигать эту важную ценность", — поделился лидер Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.
Программу марафона открыл диалог "Уроки истории в действии: единство, проверенное временем". В нем приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Участники обсудили значение исторической памяти, преемственности поколений и общего прошлого народов России для укрепления гражданского единства. Особое внимание было уделено роли просвещения в сохранении исторической правды и формировании ответственного отношения к Отечеству.
В рамках марафона Максим Древаль презентовал книгу "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов России", созданную Российским обществом "Знание" совместно с издательством АСТ. Издание посвящено историческим, культурным и ценностным основаниям единства народов страны.
"Единство для нашей страны — это не просто слово, это залог ее существования, развития и лидерства. Мы прошли огромное количество испытаний, и единство и подвиг для России — синонимы. Это и победа над Наполеоном, и Победа в Великой Отечественной войне, и сегодняшние испытания. Единство — наша ключевая ценность, наша сильная сторона. Оно определяет наши победы и будущее. Теперь эта ответственность передается молодому поколению: быть еще более сплоченными, не подвести предков и продолжить путь развития страны", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Теме регионов, культурного многообразия и вклада территорий в развитие страны был посвящен отдельный блок программы. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о героизме жителей курского приграничья, их стойкости и вкладе в защиту страны. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился опытом восстановления региона и подчеркнул значение общих усилий всей страны для возвращения к мирной жизни. Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт рассказала о уникальных традициях народов Севера, жизни арктических территорий и роли регионов в сохранении культурного наследия и укреплении общероссийской идентичности.
Их выступления объединила мысль о том, что сила России складывается из вклада каждого региона, уважения к традициям народов и готовности граждан сообща решать общие задачи.
"Мы находились на Международной неделе народов России, на Просветительском марафоне знаний о единстве. И знаете, я вспоминаю февраль, когда только-только все начиналось, когда наш президент давал старт этому году. И сейчас, в День народного единства и непосредственно в эти важные ноябрьские дни, мы, по сути, смотрим на то, чего мы достигли за этот год: чего достиг каждый регион, чего достиг наш регион. Как классно изменилось отношение к ребятам — представителям разных народов России и представителям разных народов мира, которые выбрали быть с нами, быть в Самарской области, быть в России. На самом деле, это очень здорово. И мы понимаем, что единство — это не просто какое-то определение, это категория состояния души нашего русского народа", — поделилась председатель Самарского "Союза Молодежи" Анастасия Четверушкина.
Международное положение страны и роль народного единства в современном мире стали темами открытого диалога "Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений". Спикерами выступили директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, американский политолог и журналист Джон Вароли, международный аналитик, амбассадор Российского общества "Знание" в Аргентине Кристиан Ламеса, директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева и генеральный секретарь Международного движения русофилов Иван Костич. Спикеры обсудили значение суверенитета, равноправного диалога государств и культурного многообразия для устойчивого развития мира. Особый акцент был сделан на российском опыте объединения народов, культур и традиций в рамках единого гражданского пространства.
Одним из центральных событий программы стал открытый диалог "Единство через служение: подвиги героев Отечества". В нем приняли участие художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", Герой Труда России Юрий Башмет; Герои России — заслуженный спасатель РФ, Владимир Легошкин; летчик-космонавт Сергей Рязанский, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, полковник Рустам Сайфуллин; пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, а также мать-героиня Наталья Автаева — поделились историями профессионального долга, мужества и ответственности перед страной. Встреча объединила личные истории людей разных профессий и судеб — от космоса и авиации до спасательного дела, военной службы, культуры и семьи. Участники рассказали о профессиональном долге, мужестве и ответственности перед страной, подчеркнув, что единство народа складывается из ежедневного служения общему делу.
Теме Великой Победы была посвящена встреча "Великая Победа: общее достояние братских народов". В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Эдуард Владимирович Смураго и Николай Константинович Имчук. Они поделились личными воспоминаниями и рассказали о значении Победы как общей ценности для народов России и братских стран. Встреча стала важной частью марафона, подчеркнув преемственность поколений и необходимость сохранения правды о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
О достижениях отечественной науки и технологий говорили участники открытого диалога "Очевидное — невероятное: научные прорывы России". В нем приняли участие вице-президент Газпромбанка, физик Алексей Федоров; руководитель проекта "Прорыв", заслуженный деятель науки и техники РФ Евгений Адамов; академик РАН, врач Баграт Алекян. Эксперты рассказали о российских разработках в области квантовых технологий, атомной энергетики и медицины. Особое внимание было уделено значению научного суверенитета, инженерных кадров и технологического развития для будущего страны.
Завершила программу певица Татьяна Куртукова с темой "Россия в песне: традиции, которые звучат". Ее выступление стало музыкальным финалом марафона, объединившим участников через народные традиции, песенную культуру и живое чувство сопричастности к истории страны.
Особое внимание в рамках Года единства народов России уделено просвещению и воспитанию культуры взаимного уважения с ранних лет. Так, к Году единства народов России Общество "Знание" разработало курс "Школьное единство: воспитание уважения к культуре и традициям народов России в классе" на платформе Знание.Академия, направленный на укрепление межнационального согласия, уважение к традициям разных народов и создание благоприятной атмосферы в школьной среде. Слушатели познакомятся с практическими инструментами, которые помогают предупреждать недопонимание на почве национальных и религиозных различий, развивать культуру диалога и укреплять взаимопонимание между учениками.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента Российской Федерации № 382 от 1 июня 2026 г., объявившим 2026 г. Годом единства народов России. Ключевая тема — "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности". Координатором мероприятий Международной недели является аппарат Совета безопасности Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...