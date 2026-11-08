Двое тольяттинцев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте

Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев из Тольятти стали чемпионами мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Золотую медаль они завоевали в дисциплине "синхронные прыжки".

"Чемпионат мира проходит в китайском Нанкине. Он еще не закончился, но уже известно, что благодаря победе наших ребят мужская сборная России — на первом месте в командном зачете и ее не догнать соперникам!", — уточнил глава региона и поздравил Дмитрия и Кирилла, а также их тренера Елену Дорофееву с победой.