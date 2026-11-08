Двое тольяттинцев стали чемпионами мира по прыжкам на батуте

Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев из Тольятти стали чемпионами мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Золотую медаль они завоевали в дисциплине "синхронные прыжки".
"Чемпионат мира проходит в китайском Нанкине. Он еще не закончился, но уже известно, что благодаря победе наших ребят мужская сборная России — на первом месте в командном зачете и ее не догнать соперникам!", — уточнил глава региона и поздравил Дмитрия и Кирилла, а также их тренера Елену Дорофееву с победой.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.