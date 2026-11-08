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Происшествия

Глава СК РФ поручил проверить информацию о нарушении прав пациентов частной медклиники в Самарской области

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение после телесюжета о нарушении прав пациентов частной медицинской клиники в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сюжету правовой телепередачи, в Самаре сотни пациентов обвиняют сотрудников частной клиники в обмане. Со слов граждан, работники данного учреждения путем введения в заблуждение навязывали им платные услуги, для которых необходимо было заключить кредитные договоры на крупные суммы.

Отдельно отмечается, что несмотря на уголовное дело о мошенничестве, расследуемое по данному факту органами внутренних дел, медицинский центр продолжает свою противоправную деятельность под другим названием.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.

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