В Тольятти директор супермаркета решила подзаработать на фантомной сотруднице

Прокуратура Автозаводского района Тольятти отправила в суд уголовное дело 44-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения.
Женщина работала директором сетевого супермаркета. Она решила провернуть аферу с помощью подруги, работавшей продавцом в том же магазине. Дело в том, что приятельница нашла новую работу и перестала появляться на прежней. Обвиняемая же не оформила увольнение и продолжала проставлять подруге якобы отработанные часы в системе учета рабочего времени. На этом основании с 1 апреля по 31 мая 2026 г. директор начислила фантомной сотруднице зарплату - 91 тыс. рублей. Приятельница же затем вернула эти деньги обвиняемой.
Тольяттинка признала вину и возместила ущерб.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут