В Тольятти директор супермаркета решила подзаработать на фантомной сотруднице

Прокуратура Автозаводского района Тольятти отправила в суд уголовное дело 44-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения.

Женщина работала директором сетевого супермаркета. Она решила провернуть аферу с помощью подруги, работавшей продавцом в том же магазине. Дело в том, что приятельница нашла новую работу и перестала появляться на прежней. Обвиняемая же не оформила увольнение и продолжала проставлять подруге якобы отработанные часы в системе учета рабочего времени. На этом основании с 1 апреля по 31 мая 2026 г. директор начислила фантомной сотруднице зарплату - 91 тыс. рублей. Приятельница же затем вернула эти деньги обвиняемой.

Тольяттинка признала вину и возместила ущерб.