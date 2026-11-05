Про бойцов 1445 полка снимают серию документальных фильмов

О бойцах 1445-го мотострелкового полка, погибших во время специальной военной операции, снимают цикл документальных фильмов. Проект, получивший название "Сохранение памяти", реализуется в рамках патриотического проекта "Самарский полк 1445", инициированного Самарским областным отделением Союза журналистов России.

Напомним, 1445 полк укомплектован в основном жителями Самарской области. С января 2026 г. его подразделения воюют на Запорожском направлении.

В основе фильмов - истории не только о военной службе и мужестве, но прежде всего о людях - об их жизни, семьях, мечтах, ценностях и любви к своей Родине. Основу видеоматериалов составляют воспоминания родственников, друзей и сослуживцев, архивные фотографии, видеозаписи и другие материалы, позволяющие всесторонне раскрыть личность героя, его жизненный путь и ценности.

Главная цель проекта - сохранить память о героях, увековечить их жизненный путь и передать эти истории будущим поколениям.

Проект получил широкое информационное освещение. Документальные фильмы размещаются на официальном канале проекта на платформе RUTUBE, а также транслируются региональными телеканалами "ВАЗ ТВ" и "Тольятти 24", совокупная аудитория которых превышает 1 млн человек.