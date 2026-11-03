В самарском правительстве ответили на вопрос о вакцине после гибели собак по стране

К чиновникам Самарской области в соцсетях обратился местный житель. Он написал: "Не внушает доверия вакцина, недавно 300 песиков погибли от вакцины от бешенства. Не будет ли эта такая же убийственная?" Ответ дали представители региональных властей.

"Важно уточнить, что упомянутые вами случаи связаны с комплексной вакциной "Мультикан-8" (производитель - ООО "Ветбиохим"). Государственная ветеринарная служба Самарской области прививает животных от бешенства вакциной "Рабикан" (производитель - Щелковский биокомбинат ФКП). Это сертифицированный препарат, который прошел полный производственный контроль. Случаев падежа животных от применения "Рабикана" не зафиксировано, вакцина формирует стойкий и надежный иммунитет", - рассказали чиновники.

Комментарий опубликован в отчете по работе с обращениями граждан в социальных сетях - такой раздел появился на сайте правительства Самарской области с ноября этого года.

Ранее федеральные СМИ сообщали о случаях гибели животных и связывали смерти с некачественной вакциной. По некоторым сообщениям, жертвами стало более сотни животных. По данным федеральных СМИ, ведется расследование.