В самарском правительстве ответили на вопрос о вакцине после гибели собак по стране

К чиновникам Самарской области в соцсетях обратился местный житель. Он написал: "Не внушает доверия вакцина, недавно 300 песиков погибли от вакцины от бешенства. Не будет ли эта такая же убийственная?" Ответ дали представители региональных властей.
"Важно уточнить, что упомянутые вами случаи связаны с комплексной вакциной "Мультикан-8" (производитель - ООО "Ветбиохим"). Государственная ветеринарная служба Самарской области прививает животных от бешенства вакциной "Рабикан" (производитель - Щелковский биокомбинат ФКП). Это сертифицированный препарат, который прошел полный производственный контроль. Случаев падежа животных от применения "Рабикана" не зафиксировано, вакцина формирует стойкий и надежный иммунитет", - рассказали чиновники.
Комментарий опубликован в отчете по работе с обращениями граждан в социальных сетях - такой раздел появился на сайте правительства Самарской области с ноября этого года.
Ранее федеральные СМИ сообщали о случаях гибели животных и связывали смерти с некачественной вакциной. По некоторым сообщениям, жертвами стало более сотни животных. По данным федеральных СМИ, ведется расследование.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...