В поселке Усть‑Кинельский произошло ДТП с участием общественного транспорта

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Во вторник, 3 ноября, в 11:20 на ул. Шоссейной (в районе дома 7А) в поселке Усть‑Кинельский 25‑летняя женщина за рулем автомобиля LADA Vesta при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автобусом Hyundai County. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области