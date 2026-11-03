В поселке Усть‑Кинельский произошло ДТП с участием общественного транспорта

Во вторник, 3 ноября, в 11:20 на ул. Шоссейной (в районе дома 7А) в поселке Усть‑Кинельский 25‑летняя женщина за рулем автомобиля LADA Vesta при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автобусом Hyundai County. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
За рулем автобуса находился 62‑летний мужчина. В результате аварии пострадали два человека: 22‑летнему пассажиру автобуса на месте оказали разовую медицинскую помощь, а водительницу LADA госпитализировали.
На месте работали сотрудники полиции, сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?