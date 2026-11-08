Житель Большой Черниговки предстанет перед судом за угон автомобиля

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя с. Большая Черниговка, обвиняемого в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили для проверки документов автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находился безработный местный житель. Документов на право управления транспортным средством у водителя при себе не оказалось.
Полицейские установили, что у мужчины никогда не было водительских прав, а автомобиль, за рулем которого он находился, принадлежит его приятельнице.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут