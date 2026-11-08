Житель Большой Черниговки предстанет перед судом за угон автомобиля

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя с. Большая Черниговка, обвиняемого в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили для проверки документов автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находился безработный местный житель. Документов на право управления транспортным средством у водителя при себе не оказалось.

Полицейские установили, что у мужчины никогда не было водительских прав, а автомобиль, за рулем которого он находился, принадлежит его приятельнице.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.