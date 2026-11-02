Игорь Горбенко назначен главным тренером ХК "Лада".

Напомним, что Горбенко стал исполняющим обязанности главного тернера в начале октября, после того как пост покинул Павел Зубов.

Под руководством Игоря Юрьевича "Лада" провела девять матчей и набрала шесть очков. За это время команде удалось прервать сразу две неудачные серии: впервые в истории КХЛ обыграть СКА и одержать победу над "Авангардом", которая долго не давалась тольяттинцам.