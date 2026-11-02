Игорь Горбенко назначен главным тренером ХК "Лада".
Напомним, что Горбенко стал исполняющим обязанности главного тернера в начале октября, после того как пост покинул Павел Зубов.
Под руководством Игоря Юрьевича "Лада" провела девять матчей и набрала шесть очков. За это время команде удалось прервать сразу две неудачные серии: впервые в истории КХЛ обыграть СКА и одержать победу над "Авангардом", которая долго не давалась тольяттинцам.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!