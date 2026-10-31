Нападающий Остап Сафин покидает "Ладу"

Нападающий Остап Сафин покидает ХК "Лада", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Нападающий присоединился к команде по ходу сезона, провел восемь игр и отдал одну голевую передачу.
Нападающий Остап Сафин покидает ХК "Лада", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Нападающий присоединился к команде по ходу сезона, провел восемь игр и отдал одну голевую передачу.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!