ХК "Лада" и "Трактор" произвели обмен хоккеистами

Хоккейные клубы "Лада" и "Трактор" совершили сделку, в результате которой в тольяттинский клуб переходят Марсель Ибрагимов и Данил Юртайкин, а в Челябинске свою карьеру продолжит Остап Сафин.

В нынешнем сезоне Сафин провел 25 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ и набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности "-2", всего в составе "автозаводцев" форвард заработал 51 (18+33) балл за результативность в 97 играх.

Ибрагимов (04.08.1997, 190-92) — выпускник хоккейной школы московского "Динамо", однако в 2014 году был выбран минским "Динамо" во втором раунде драфта КХЛ под общим номером 52. Свою профессиональную карьеру защитник и вовсе начал в Северной Америке — на протяжении трех сезонов он играл в Западной хоккейной лиге (WHL) за "Эдмонтон Ойл Кингз" и "Виктория Роялс".

В 2017 году Марсель вернулся в Россию, оказавшись в системе ЦСКА, и в дальнейшем стал победителем Всероссийского соревнования по хоккею (ВХЛ) в составе "Звезды" (2020), а также серебряным призером КХЛ и чемпионата России (2021). В текущем сезоне 27-летний хоккеист выступал за "Трактор" и за 25 матчей заработал 2 (1+1) очка при показателе полезности "-1".

Всего в КХЛ Ибрагимов провел 99 игр и набрал 12 (2+10) баллов за результативность при показателе полезности "+9". Односторонний контракт с защитником действует до конца сезона 2025/2026.

Юртайкин (01.07.1997, 181-81) является воспитанником ярославского "Локомотива" и этим же клубом он в 2014 году был выбран в третьем раунде драфта КХЛ под общим номером 108. В системе молодежных команд "Локомотива" форвард дважды становился обладателем Кубка Харламова (2016, 2018), серебряным призером МХЛ (2015) и НМХЛ (2014), бронзовым призером НМХЛ (2017).

Также Данил успел поиграть за "Амурских Тигров" и ХК "Рязань", а в КХЛ — за "Локомотив" и "Амур". В 2019 году нападающий уехал в Северную Америку, где дебютировал в НХЛ за "Сан-Хосе Шаркс", хотя большую часть сезона 2019/2020 отыграл в АХЛ.

В 2020 году Юртайкин вернулся в Россию и перешел в ЦСКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023), а по ходу прошлого сезона оказался в "Тракторе". В нынешнем регулярном чемпионате 27-летний форвард принял участие в 12 играх и отметился тремя голевыми передачами при нейтральном показателе полезности.

В общей сложности в лиге Юртайкин провел 190 матчей и заработал 69 (26+43) очков при показателе полезности "+26". Односторонний контракт с нападающим действует до конца сезона 2024/2025.