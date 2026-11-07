"Лада" во второй раз победила "Локомотив"

В пятницу, 6 ноября, в Тольятти в ответной встрече ХК "Лада" вновь оказался сильнее "Локомотива", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Встреча прошла в упорной борьбе, а для выявления победителя командам пришлось прибегнуть к серии бросков. В ней точнее оказались тольяттинцы.
1:0, победа "Лады". Андрей Мишуров во второй раз в сезоне (и против "Локомотива") отыграл "на ноль". Автором решающего броска стал Расим Шакиров.
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