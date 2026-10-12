Хоккейная "Лада" уступила "Амуру"

Очередным соперником "Лады" был "Амур", неожиданно, ставший одним из лидеров "Востока".

Счет в начале второго периода открыли хозяева — Константин Лукин стал автором заброшенной шайбы.

В оставшееся время счет не изменился, хотя возможности отличиться имели обе команды.

И.О. главного тренера ХК "Лада" Игорь Горбенко прокомментировал игру: "Нужно забивать и дорожить моментами. Свои шансы нужно реализовывать, тем более у нас их сегодня было предостаточно. Ребята молодцы, стараются. Здесь где-то нужно чуть-чуть хладнокровия проявить в завершении атак. Понимаю, что давит серия поражений, это всё сказывается, но в этом и есть психологическое состояние такое с этим справиться. Всё начинается с тренировок, где нужно забивать. Чувствовать свои моменты. Это очень важно. По игре движение у нас было хорошее, вопросов к команде нет, но соперник забросил на одну шайбу больше. Готовимся к следующему матчу".