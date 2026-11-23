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ХК "ЦСК ВВС" подписал контракт с форвардом Михаилом Завижским, сообщает пресс-служба "летчиков". Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона. В самарской команде нападающий будет выступать под 82-м номером.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба