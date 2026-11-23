ХК "ЦСК ВВС" подписал контракт с форвардом Михаилом Завижским, сообщает пресс-служба "летчиков". Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона. В самарской команде нападающий будет выступать под 82-м номером.
Форвард является воспитанником колпинского "Локомотива". Прошлый сезон провёл в составе нефтекамского "Тороса". В 56 матчах регулярного чемпионата на его счету 2 заброшенные шайбы и 1 результативная передача.
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