16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС проиграл "Калуге" "Лада" проиграла "Северстали" — 3:4 "Лада" во второй раз победила "Локомотив" "ЦСК ВВС" на выезде уступил "Рязани-ВДВ" "Салават Юлаев" разгромил ХК "Лада" в Уфе

Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Северстали" — 3:4

ВОЛОГДА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 ноября, в очередном матче Fonbet чемпионата КХЛ ХК "Лада" проиграл "Северстали", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Череповце.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже через десять секунд после стартового вбрасывания Иван Подшивалов вывел "Северсталь" вперед. Отыграться тольяттинцам удалось на 16-й секунде: Никита Сетдиков точным броском завершил розыгрыш "лишнего".

На 26-й минуте хозяева вновь вышли вперёд: Руслан Абросимов воспользовался отскоком шайбы от лицевого борта. На 31-й минуте Иван Савчик в меньшинстве убежал к чужим воротам и с неудобной руки отправил шайбу под перекладину. А вот следующее удаление в составе волжан завершилось для них пропущенной шайбой: Адам Лишка с "пятака" подправил шайбу в цель. На 39-й минуте "Лада" сравняла счет: Владислав Леонтьев бросил, а Иван Зинченко добил шайбу, отбитую голкипером хозяев. Для него этот гол стал первым за "Ладу".

На 48-й минуте Лишка в большинстве оформил дубль, и хозяева вновь вышли вперед. В концовке тольяттинцы получили удаление, что осложнило им концовку. Несмотря на замену голкипера пятым полевым игроком, уйти от поражения тольяттинцам не удалось.

4:3, победа "Северстали".

В среду, 11 ноября, "Лада" сыграет с "Сочи". 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6