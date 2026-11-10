"Лада" проиграла "Северстали" — 3:4

В понедельник, 9 ноября, в очередном матче Fonbet чемпионата КХЛ ХК "Лада" проиграл "Северстали", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в Череповце.

Уже через десять секунд после стартового вбрасывания Иван Подшивалов вывел "Северсталь" вперед. Отыграться тольяттинцам удалось на 16-й секунде: Никита Сетдиков точным броском завершил розыгрыш "лишнего".

На 26-й минуте хозяева вновь вышли вперёд: Руслан Абросимов воспользовался отскоком шайбы от лицевого борта. На 31-й минуте Иван Савчик в меньшинстве убежал к чужим воротам и с неудобной руки отправил шайбу под перекладину. А вот следующее удаление в составе волжан завершилось для них пропущенной шайбой: Адам Лишка с "пятака" подправил шайбу в цель. На 39-й минуте "Лада" сравняла счет: Владислав Леонтьев бросил, а Иван Зинченко добил шайбу, отбитую голкипером хозяев. Для него этот гол стал первым за "Ладу".

На 48-й минуте Лишка в большинстве оформил дубль, и хозяева вновь вышли вперед. В концовке тольяттинцы получили удаление, что осложнило им концовку. Несмотря на замену голкипера пятым полевым игроком, уйти от поражения тольяттинцам не удалось.

4:3, победа "Северстали".

В среду, 11 ноября, "Лада" сыграет с "Сочи".