Самарские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 10 по 14 ноября.

"Погодные условия на текущей рабочей неделе сформируются под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, преобладающее направление ветра — южное, а температурный фон будет находиться вблизи и немного выше климатической нормы", — рассказали в Приволжском УГМС.

Во вторник, 10 числа, в Самаре облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха +2…+4 °C.

11 и 12 числа в регионе сохранится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем 0…+5 °C.

В пятницу, 13 ноября, в Самарской области прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер Южный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +1…+6 °C.

К субботе незначительно потеплеет, однако по-прежнему будет облачно и дождливо. Ветер южный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +7…+12 °C.