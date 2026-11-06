Подведены итоги V юбилейного регионального конкурса "Лучший специалист в сфере закупок Самарской области"-2026

В Самарской области подведены итоги V юбилейного регионального конкурса профессионального мастерства "Лучший специалист в сфере закупок Самарской области"-2026. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 5 ноября в Торгово-промышленной палате Самарской области.
Конкурс организован комитетом по организации торгов Самарской области с целью популяризации профессии специалиста по закупкам, повышения уровня профессионального мастерства и обмена опытом. Он собрал 50 представителей государственных и муниципальных учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления региона.
В финале участники продемонстрировали не только узкоспециализированные знания, но и внимание, скорость реакции, а также компетенции в вопросах финансовой грамотности.
По итогам конкурсных испытаний были определены и награждены абсолютные победители:
- 1-е место - Светлана Петросова, руководитель контрактной службы ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова";
- 2-е место - Дмитрий Бесчасный, начальник отдела закупок - контрактной службы комитета записи актов гражданского состояния Самарской области;
- 3-е место - Ксения Таль, начальник отдела организации закупок ГКУ СО "Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области".
Звания "Лучший участник финала" удостоены Наталья Купцова (ГБУ "Самарский зоологический парк") и Людмила Мартыненко (Самарская городская больница №7).
В специальных номинациях победу одержали:
- "Лучшее прохождение теста" - Дарья Дондукова, специалист по закупкам ГБУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями";
- "Лучшее решение практического модуля" - Мария Шульгина, заведующий сектором планирования и размещения муниципального заказа Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара;
- "Лучшая законодательная инициатива" - Сергей Ларькин, консультант управления контрактной службы МКУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного обеспечения".
Также были вручены награды в номинациях "Лучшая команда", "Лучший эксперт команды" и "Приз зрительских симпатий".
Организаторы конкурса отметили, что проведение подобных состязаний позволяет быть уверенными в том, что сфера государственных и муниципальных закупок находится в надежных руках высокопрофессиональных специалистов, готовых к работе в реалиях современного времени.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...