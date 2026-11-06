Подведены итоги V юбилейного регионального конкурса "Лучший специалист в сфере закупок Самарской области"-2026

В Самарской области подведены итоги V юбилейного регионального конкурса профессионального мастерства "Лучший специалист в сфере закупок Самарской области"-2026. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 5 ноября в Торгово-промышленной палате Самарской области.

Конкурс организован комитетом по организации торгов Самарской области с целью популяризации профессии специалиста по закупкам, повышения уровня профессионального мастерства и обмена опытом. Он собрал 50 представителей государственных и муниципальных учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления региона.

В финале участники продемонстрировали не только узкоспециализированные знания, но и внимание, скорость реакции, а также компетенции в вопросах финансовой грамотности.

По итогам конкурсных испытаний были определены и награждены абсолютные победители:

- 1-е место - Светлана Петросова, руководитель контрактной службы ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова";

- 2-е место - Дмитрий Бесчасный, начальник отдела закупок - контрактной службы комитета записи актов гражданского состояния Самарской области;

- 3-е место - Ксения Таль, начальник отдела организации закупок ГКУ СО "Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области".

Звания "Лучший участник финала" удостоены Наталья Купцова (ГБУ "Самарский зоологический парк") и Людмила Мартыненко (Самарская городская больница №7).

В специальных номинациях победу одержали:

- "Лучшее прохождение теста" - Дарья Дондукова, специалист по закупкам ГБУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями";

- "Лучшее решение практического модуля" - Мария Шульгина, заведующий сектором планирования и размещения муниципального заказа Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара;

- "Лучшая законодательная инициатива" - Сергей Ларькин, консультант управления контрактной службы МКУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного обеспечения".

Также были вручены награды в номинациях "Лучшая команда", "Лучший эксперт команды" и "Приз зрительских симпатий".

Организаторы конкурса отметили, что проведение подобных состязаний позволяет быть уверенными в том, что сфера государственных и муниципальных закупок находится в надежных руках высокопрофессиональных специалистов, готовых к работе в реалиях современного времени.