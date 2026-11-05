Как безопасно использовать нейросети: на лекциях общества "Знание" в Самарской области обсудили возможности и риски искусственного интеллекта

На площадке Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации состоялись лекции проекта Знание.Государство. Слушателями стали сотрудники и служащие корпуса. В качестве лектора Российского общества "Знание" выступил технологический предприниматель, основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин.
Он провел серию просветительских встреч, посвященных практическому применению искусственного интеллекта в повседневной жизни государственного служащего и правилам безопасности в киберпространстве.
Лектор рассказал, как современные технологии меняют работу с информацией, базами данных и повседневными задачами, а также объяснил, почему искусственный интеллект одновременно открывает огромные возможности и создает новые риски. Отдельный блок выступлений был посвящен цифровой грамотности, защите персональных данных, противодействию дипфейкам, фишингу и социальной инженерии.
Олег Панин объяснил, что искусственный интеллект — это система, имитирующая интеллектуальную и творческую деятельность человека. В отличие от классического алгоритма, она способна анализировать, рассуждать, сопоставлять данные и генерировать решения с очень высокой скоростью.
"Если раньше для анализа больших массивов информации или работы с базами данных могли требоваться дни, недели и команды специалистов, то сегодня подобные задачи выполняются за считанные секунды благодаря большим языковым моделям. Существует несколько уровней технологий — от классических алгоритмов и больших языковых моделей до моделей генерации изображений, ассистентов и автономных агентов, именно агентные системы становятся одной из наиболее рискованных областей развития технологий", — отметил лектор Общества "Знание".
Он привел данные свежих исследований, в том числе идеи разработчика понятия "вайб-кодинг" Андрея Карпатого. По его словам, только около 20 млн человек в мире применяют искусственный интеллект на профессиональном уровне, а к средним пользователям можно отнести порядка 1–2 млрд человек. Среди наиболее продвинутых пользователей нередко оказываются не только специалисты и разработчики, но и мошенники. Именно поэтому, отметил Олег Панин, важно сокращать разрыв в знаниях и навыках и помогать тем, кто служит стране, использовать новые технологии во благо государства.
Лектор Общества "Знание" объяснил, что развитие искусственного интеллекта резко усилило возможности злоумышленников: стало проще создавать дипфейки, подбирать пароли, автоматизировать фишинговые атаки и масштабировать мошеннические схемы. По данным зарубежных исследований, которые привел Олег Панин, критически важные уязвимости растут в геометрической прогрессии у 21 известной организации, почти 70% сайтов в мире находятся под угрозой взлома из-за уязвимостей в программном коде, число распределенных атак на отказ в обслуживании за последние три месяца выросло на 208%. Эксперт также сообщил, что каждая пятая попытка взлома связана с использованием дипфейков, средняя стоимость создания дипфейка сегодня составляет около 50 рублей, а средний чек хищения с его помощью — около 16 млн рублей. При этом 97% атак на клиентов банков связаны преимущественно с социальной инженерией.
По словам Олега Панина, современные мошенники все чаще воздействуют не на устройства, а на человеческую психику, создавая стресс, срочность, страх или обещая выгоду. Эксперт продемонстрировал, как за несколько минут можно создать дипфейк, почти неотличимый от реального видео, и предложил аудитории определить, какие из пяти изображений являются настоящими. Лектор назвал четыре ключевые уязвимости в цифровом поведении — фишинг, использование служебных данных вне служебного контура, повторное использование паролей и избыточное использование мессенджеров — и сформулировал пять правил работы со служебной информацией. Среди них: служебная информация должна находиться только в служебных системах, публичные нейросети нельзя использовать для служебных данных, фото экрана или документа — это тоже копия документа, чужие флешки нельзя подключать к устройствам, а уходя, необходимо блокировать экран.
Отдельное внимание он уделил риску утечки данных через публичные нейросети.
"Уже существуют судебные прецеденты, когда загрузка коммерческой тайны в нейросеть стала основанием для законного увольнения и штрафа сотрудника. Есть красные флаги мошенничества: срочная просьба немедленно что-то сделать, нагнетание страха, просьба назвать код из смс, предложение установить приложение, разговор о "безопасном счете" и звонок якобы из банка или государственных органов. "Безопасный счет" — один из типичных инструментов мошенников, настоящие банки и государственные сервисы не просят переводить деньги на такие счета", — подчеркнул Олег Панин.
В завершение встречи лектор Общества "Знание" дал участникам практические рекомендации. Он посоветовал никому не сообщать пароли, пин-коды и коды из смс, для каждого аккаунта использовать отдельный длинный пароль, включить двухфакторную защиту, не переводить деньги на "безопасные счета" и перепроверять любые просьбы о деньгах через независимый канал связи.
"Важно открывать банк и государственные сервисы самостоятельно, а не по ссылкам из сообщений, скачивать приложения только из официальных источников, не загружать служебную информацию в публичные нейросети и не подключать неизвестные носители. Полезно оформить самозапрет на кредиты через Госуслуги, а при сомнительном звонке сделать паузу и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру", — дал советы слушателям лектор.
Главный лайфхак против мошенников он сформулировал так: "Поспешишь — мошенника обогатишь". По его словам, именно спешка, стресс и психологическое давление чаще всего помогают злоумышленникам добиваться своего, поэтому лучший способ снизить риск — остановиться, не принимать решений в состоянии страха и проверить информацию.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...