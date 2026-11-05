Как безопасно использовать нейросети: на лекциях общества "Знание" в Самарской области обсудили возможности и риски искусственного интеллекта

На площадке Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации состоялись лекции проекта Знание.Государство. Слушателями стали сотрудники и служащие корпуса. В качестве лектора Российского общества "Знание" выступил технологический предприниматель, основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин.

Он провел серию просветительских встреч, посвященных практическому применению искусственного интеллекта в повседневной жизни государственного служащего и правилам безопасности в киберпространстве.

Лектор рассказал, как современные технологии меняют работу с информацией, базами данных и повседневными задачами, а также объяснил, почему искусственный интеллект одновременно открывает огромные возможности и создает новые риски. Отдельный блок выступлений был посвящен цифровой грамотности, защите персональных данных, противодействию дипфейкам, фишингу и социальной инженерии.

Олег Панин объяснил, что искусственный интеллект — это система, имитирующая интеллектуальную и творческую деятельность человека. В отличие от классического алгоритма, она способна анализировать, рассуждать, сопоставлять данные и генерировать решения с очень высокой скоростью.

"Если раньше для анализа больших массивов информации или работы с базами данных могли требоваться дни, недели и команды специалистов, то сегодня подобные задачи выполняются за считанные секунды благодаря большим языковым моделям. Существует несколько уровней технологий — от классических алгоритмов и больших языковых моделей до моделей генерации изображений, ассистентов и автономных агентов, именно агентные системы становятся одной из наиболее рискованных областей развития технологий", — отметил лектор Общества "Знание".

Он привел данные свежих исследований, в том числе идеи разработчика понятия "вайб-кодинг" Андрея Карпатого. По его словам, только около 20 млн человек в мире применяют искусственный интеллект на профессиональном уровне, а к средним пользователям можно отнести порядка 1–2 млрд человек. Среди наиболее продвинутых пользователей нередко оказываются не только специалисты и разработчики, но и мошенники. Именно поэтому, отметил Олег Панин, важно сокращать разрыв в знаниях и навыках и помогать тем, кто служит стране, использовать новые технологии во благо государства.

Лектор Общества "Знание" объяснил, что развитие искусственного интеллекта резко усилило возможности злоумышленников: стало проще создавать дипфейки, подбирать пароли, автоматизировать фишинговые атаки и масштабировать мошеннические схемы. По данным зарубежных исследований, которые привел Олег Панин, критически важные уязвимости растут в геометрической прогрессии у 21 известной организации, почти 70% сайтов в мире находятся под угрозой взлома из-за уязвимостей в программном коде, число распределенных атак на отказ в обслуживании за последние три месяца выросло на 208%. Эксперт также сообщил, что каждая пятая попытка взлома связана с использованием дипфейков, средняя стоимость создания дипфейка сегодня составляет около 50 рублей, а средний чек хищения с его помощью — около 16 млн рублей. При этом 97% атак на клиентов банков связаны преимущественно с социальной инженерией.

По словам Олега Панина, современные мошенники все чаще воздействуют не на устройства, а на человеческую психику, создавая стресс, срочность, страх или обещая выгоду. Эксперт продемонстрировал, как за несколько минут можно создать дипфейк, почти неотличимый от реального видео, и предложил аудитории определить, какие из пяти изображений являются настоящими. Лектор назвал четыре ключевые уязвимости в цифровом поведении — фишинг, использование служебных данных вне служебного контура, повторное использование паролей и избыточное использование мессенджеров — и сформулировал пять правил работы со служебной информацией. Среди них: служебная информация должна находиться только в служебных системах, публичные нейросети нельзя использовать для служебных данных, фото экрана или документа — это тоже копия документа, чужие флешки нельзя подключать к устройствам, а уходя, необходимо блокировать экран.

Отдельное внимание он уделил риску утечки данных через публичные нейросети.

"Уже существуют судебные прецеденты, когда загрузка коммерческой тайны в нейросеть стала основанием для законного увольнения и штрафа сотрудника. Есть красные флаги мошенничества: срочная просьба немедленно что-то сделать, нагнетание страха, просьба назвать код из смс, предложение установить приложение, разговор о "безопасном счете" и звонок якобы из банка или государственных органов. "Безопасный счет" — один из типичных инструментов мошенников, настоящие банки и государственные сервисы не просят переводить деньги на такие счета", — подчеркнул Олег Панин.

В завершение встречи лектор Общества "Знание" дал участникам практические рекомендации. Он посоветовал никому не сообщать пароли, пин-коды и коды из смс, для каждого аккаунта использовать отдельный длинный пароль, включить двухфакторную защиту, не переводить деньги на "безопасные счета" и перепроверять любые просьбы о деньгах через независимый канал связи.

"Важно открывать банк и государственные сервисы самостоятельно, а не по ссылкам из сообщений, скачивать приложения только из официальных источников, не загружать служебную информацию в публичные нейросети и не подключать неизвестные носители. Полезно оформить самозапрет на кредиты через Госуслуги, а при сомнительном звонке сделать паузу и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру", — дал советы слушателям лектор.

Главный лайфхак против мошенников он сформулировал так: "Поспешишь — мошенника обогатишь". По его словам, именно спешка, стресс и психологическое давление чаще всего помогают злоумышленникам добиваться своего, поэтому лучший способ снизить риск — остановиться, не принимать решений в состоянии страха и проверить информацию.