Суд обязал власти Самары обустроить улицы Ярославскую, Перовскую и перекресток Арцыбушевской и Полевой

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Прокуратура Самары установила, что на ряде городских улиц не реализованы утвержденные схемы организации дорожного движения. В частности, не хватает знаков и технических средств на улицах Ярославской, Перовской, а также на пересечении Арцыбушевской и Полевой.