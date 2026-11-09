В Самаре прошел турнир по хапкидо на Кубок 1445-го мотострелкового полка

В Самаре состоялся турнир по хапкидо среди детей и подростков на Кубок 1445-го мотострелкового полка. Соревнования прошли 7 ноября в торгово-развлекательном комплексе "Амбар". В них участвовали спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет из Самары и Тольятти.
Организаторами выступили Самарское городское отделение общественной организации "Боевое братство" и Федерация хапкидо Самарской области. Турнир провели в открытом пространстве торгового комплекса, чтобы познакомить с этим видом единоборств более широкую аудиторию. Посетители "Амбара" могли наблюдать за выступлениями юных спортсменов.
Соревнования посвятили памяти самарских военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, а также поддержке их семей и бойцов, которые сейчас находятся на передовой.
Хапкидо — корейское боевое искусство, сочетающее ударную технику, броски, болевые приемы и элементы самообороны. Проведение соревнований в общественном пространстве позволило не только определить сильнейших участников, но и представить единоборство жителям города, которые прежде могли быть с ним незнакомы.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...