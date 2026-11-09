В Самаре прошел турнир по хапкидо на Кубок 1445-го мотострелкового полка

В Самаре состоялся турнир по хапкидо среди детей и подростков на Кубок 1445-го мотострелкового полка. Соревнования прошли 7 ноября в торгово-развлекательном комплексе "Амбар". В них участвовали спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет из Самары и Тольятти.

Организаторами выступили Самарское городское отделение общественной организации "Боевое братство" и Федерация хапкидо Самарской области. Турнир провели в открытом пространстве торгового комплекса, чтобы познакомить с этим видом единоборств более широкую аудиторию. Посетители "Амбара" могли наблюдать за выступлениями юных спортсменов.

Соревнования посвятили памяти самарских военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, а также поддержке их семей и бойцов, которые сейчас находятся на передовой.

Хапкидо — корейское боевое искусство, сочетающее ударную технику, броски, болевые приемы и элементы самообороны. Проведение соревнований в общественном пространстве позволило не только определить сильнейших участников, но и представить единоборство жителям города, которые прежде могли быть с ним незнакомы.