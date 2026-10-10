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Хоккей Спорт

ГК "Полипласт" вышла из состава учредителей ХК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "Полипласт" вышла из состава учредителей ХК "Лада" "в связи с изменением экономических условий", сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона выразил благодарность "Полипласту" и лично Александру Шамсутдинову за проделанную совместную работу и заметный вклад в развитие хоккея в Самарской области.

"Клуб сохраняет стабильность. Доля "Полипласта" возвращается учредителю клуба — правительству Самарской области. Финансирование сохраняется в рамках ранее утвержденного бюджета. АО "АвтоВАЗ" остается стратегическим партнером команды. Работаем над расширением пула партнеров хоккейного клуба", — заключил Вячеслав Федорищев.

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