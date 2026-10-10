ГК "Полипласт" вышла из состава учредителей ХК "Лада"

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Группа компаний "Полипласт" вышла из состава учредителей ХК "Лада" "в связи с изменением экономических условий", сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.