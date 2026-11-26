Постановка "Эзоп" драматического театра "Грань" из Новокуйбышевска вошла в список наиболее заметных спектаклей XXXIII сезона Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Всего в него включили 100 работ театров со всей страны. Решение экспертных советов объявили 24 ноября.

Вместе с "Эзопом" в список попали постановки из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Белгорода, Липецка, Владивостока и других городов. Среди них — "Вишневый сад" Архангельского театра драмы, "Обломов" Липецкого государственного академического театра драмы, "Чайка" Камчатского театра драмы и комедии, "Шинель" театра юного зрителя "Саби" из Владикавказа.

Для театра "Грань" это признание работы над спектаклем, премьера которого состоялась 13 декабря 2025 года. Постановку создали по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо "Лиса и виноград". В центре сюжета — древнегреческий баснописец Эзоп, оказавшийся в рабстве у богатого хозяина. Он обладает свободой мысли и внутренним достоинством, но лишен возможности самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. Главная мечта героя — стать свободным человеком, и ради этого он готов рискнуть всем.

Режиссер спектакля — Денис Бокурадзе. Художник-постановщик — Урсула Берг, композитор — Арсений Плаксин, художник по свету — Евгений Ганзбург. Над пластическим решением постановки работали хореографы Александр Шуйский и Павел Самохвалов.

Главную роль исполнил Денис Евневич. Вместе с ним на сцену выходят Юлия Бокурадзе, Максим Цыганков, Кирилл Стерликов, Анастасия Колодина и Роман Пяткин.

В спектакле история античного баснописца становится разговором о свободе, любви, страхе и человеческом достоинстве. При этом постановка не пытается буквально воспроизвести Древнюю Грецию: режиссер использует условный сценический язык и цирковую эстетику.

Всего в заявочной кампании XXXIII сезона "Золотой маски" участвовали 760 заявок из 157 городов и 83 регионов России. В список наиболее заметных спектаклей вошли 100 постановок, которые получили статус дипломантов сезона. При этом попадание в этот список и номинация на премию — разные статусы: "Эзоп" отмечен именно как одна из наиболее заметных работ сезона.