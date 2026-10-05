Самарский театр драмы представил премьеру спектакля "Отцы и дети"

В минувшие выходные на большой сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького состоялись премьерные показы спектакля "Отцы и дети" (16+) в постановке Александра Баргмана. Спектакль стал одной из ключевых премьер 176-го театрального сезона.

В основу постановки легла пьеса ирландского драматурга Брайана Фрила "Отцы и сыновья", созданная по мотивам романа Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети". Перевод с английского языка выполнил Михаил Стронин.

В центре спектакля — Евгений Базаров, Аркадий Кирсанов и представители "отцов". Через взаимоотношения героев постановка обращается к теме конфликта поколений, столкновению мировоззрений и поиску человеком своего места в меняющемся мире. Наряду с противостоянием отцов и детей спектакль раскрывает темы одиночества, любви, внутреннего выбора и внутренней связи между родными.

Особое место в режиссёрской концепции Александра Баргмана занимает духовная составляющая произведения. По мнению режиссёра, конфликт поколений — лишь один из уровней прочтения романа. Не менее важна преемственность между отцами и детьми, которая сохраняется даже тогда, когда молодёжь отвергает убеждения предшественников.

"Для меня очевидно, что это роман о конфликте поколений. Он происходит потому, что меняется поколение, меняется время, меняются взгляды. Дети пытаются противостоять своим отцам, и это было, есть и будет. Но важнее для меня так называемая духовная линия, потому что отец и сын — это христианская категория. Если внимательно читать роман, то в результате и Базаров, и другие герои в той или иной степени становятся продолжателями деяний и воззрений своих отцов. Это очень важно: связь между нами не прерывается, какими бы ни были молодые — бурными, горячими, всё отрицающими. Важно, что всё разрушительное и агрессивное в результате гасится любовью. Отцы всегда желают своим детям счастья и любви, и в этом романе для меня эта тема очень важна", — отметил Александр Баргман.

Одним из первых зрителей стал Сергей Сибилёв — генеральный директор АНО "Сердце воина", ветеран СВО, участник региональной программы "Школа героев", награждённый орденом Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость" II степени: "…В последнее время, когда посещаешь премьеры, часто сталкиваешься с новым прочтением знакомых произведений, и оно не всегда укладывается в голове. Поэтому мне было интересно увидеть классического Базарова, классических персонажей и знакомое произведение именно таким, каким мы его знаем".

Режиссёр сознательно отказался от прямого переноса действия в современность и использования актуальных атрибутов. Возможные параллели с сегодняшним днём, по его замыслу, должны возникать у зрителя самостоятельно — на уровне смыслов и личного восприятия.

Режиссёр-постановщик — Александр Баргман. Художник-постановщик — Наталья Дружкова, художник-стилист — Сергей Данишевский, художник по свету — Денис Солнцев. Хореограф — Николай Реутов, композитор — Анатолий Гонье, педагог по вокалу — Влада Филиппова. Помощники режиссёра — Юлия Горелова и Марина Макарова.

Роли исполнили: Е. В. Базаров, студент — Ярослав Василенко и Владимир Морякин. А. Н. Кирсанов, студент — Илья Ященко. Н. П. Кирсанов, отец Аркадия, помещик — Владимир Сапрыкин, Фёдор Степаненко. П. П. Кирсанов, дядя Аркадия, отставной капитан — Герман Загорский. В. И. Базаров, отец Евгения, отставной полковник, лекарь — Владимир Гальченко и другие.



Спектакль "Отцы и дети" продолжит идти на большой сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького. Ближайшие показы запланированы на 29 октября, 6 и 25 ноября 2026 года.