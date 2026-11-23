В воскресенье, 22 ноября, в очередном матче Fonbet чемпионата КХЛ ХК "Лада" одержал победу над "Драконами", сообщает пресс-служба автозаводцев.
В первом периоде команды забросили по шайбе в большинстве, отличившись в схожей ситуации. На 11-й минуте Дэвид Чен подставил клюшку под дальний бросок своего партнера. А На 13-й минуте уже Андрей Алтыбармакян удачно подкорректировал траекторию полета шайбы после броска Владимира Бутузова.
На 28-й минуте тольяттинцы вышли вперед. Бутузов сначала бросил, а затем добил шайбу, потерянную из виду голкипером "Драконов". Эта шайба стала форварда первой в составе "Лады". На 38-й минуте хозяева отыгрались после дальнего броска Михаила Науменкова.
На 58-й минуте Мэйсон Миллмэн длинной передачей отправил вперед Михаила Беляева, и тот, войдя в чужую зону, точно бросил, не сближаясь с голкипером. Это шайба стала решающей в матче.
Одержав победу со счетом 3:2, "Лада" ушла с последнего места в конференции "Запад".
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