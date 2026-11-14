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Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Торпедо" - 1:3

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская "Лада" продолжила выездную серию встречей с нижегородским "Торпедо".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В середине первого периода Павел Кудрявцев реализовал большинство, застигнув врасплох голкипера "Торпедо" броском с острого угла. На последней минуте стартового периода хозяева отыгрались: Матвей Поляков подправил шайбу после дальнего броска партнера по команде.

На 32-й минуте Даниил Журавлев броском от синей линии вывел нижегородцев вперед. В третьем периоде тольяттинцы много атаковали, создали ряд опасных моментов у ворот хозяев, но забить не смогли. "Торпедо" же на 57-й минуте в контратаке увеличило свое преимущество: Никита Шавин точно бросил из-под игрока "Лады".

Замена голкипера на шестого полевого игрока в концовке тольяттинцам не помогла. 3:1, победа "Торпедо".

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