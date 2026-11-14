На пожаре в частном доме в Октябрьске погибла женщина

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В субботу, 14 ноября, в 2:33 в Октябрьске на ул. Камчатской горел частный дом. Огонь охватил площадь 130 кв. м.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"