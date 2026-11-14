На пожаре в частном доме в Октябрьске погибла женщина

В субботу, 14 ноября, в 2:33 в Октябрьске на ул. Камчатской горел частный дом. Огонь охватил площадь 130 кв. м.
На место происшествия незамедлительно были направлены три пожарных расчета ПСЧ №106, один - ПСЧ №173 пожарно-спасательного отряда №37 и личный состав в количестве 10 человек, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС. Локализацию объявили в 3:04, ликвидацию в 6:00.
На пожаре погибла 71-летняя женщина.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !