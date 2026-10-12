Из‑за пожара в квартире в Новокуйбышевске эвакуировали 16 человек

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В воскресенье, 11 октября, в Новокуйбышевске произошел пожар в квартире на ул. Гагарина: огонь охватил домашние вещи на площади 35 кв. м, сообщает ГУ МЧС.

Фото: Александра Белова