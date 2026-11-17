Вечером во вторник, 17 ноября, в историческом центре Самары произошел крупный пожар. Как сообщает региональное управление МЧС, около 21:55 загорелось двухэтажное здание на ул. Водников, 70.
Огонь охватил всю кровлю дома площадью 400 кв. м. Для тушения пожара привлечены 72 человека и 22 единицы техники.
По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе один ребенок.
По данному адресу находится трехквартирный жилой дом 1917 года постройки.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !