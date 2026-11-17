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Вечером во вторник, 17 ноября, в историческом центре Самары произошел крупный пожар. Как сообщает региональное управление МЧС, около 21:55 загорелось двухэтажное здание на ул. Водников, 70.