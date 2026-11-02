В выходные ликвидировано два лесных пожара в Волжском лесничестве

В выходные ликвидировано два лесных пожара. Оба очага возникли в Волжском лесничестве — вблизи поселка Рощинский и пгт. Петра-Дубрава.

Причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1,53 га, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Для тушения лесопожарные силы министерства природных ресурсов и экологии Самарской области задействовали 13 единиц спецтехники и 37 человек личного состава.

Также за выходные потушили еще два пожара на сопредельной с землями лесного фонда территории. Их общая площадь превысила 11 гектаров.