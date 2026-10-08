В Богатовском районе потушили пожар на промышленном объекте

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В среду, 7 октября, в 19:45 на промышленном объекте в Богатовском районе пожарные ликвидировали возгорание электродвигателя насосного агрегата, сообщает облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"