В Богатовском районе потушили пожар на промышленном объекте

В среду, 7 октября, в 19:45 на промышленном объекте в Богатовском районе пожарные ликвидировали возгорание электродвигателя насосного агрегата, сообщает облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На месте работали расчеты ПСО № 15. Выяснилось, что горит электродвигатель насосного агрегата, а площадь возгорания составила 20 кв. м.
В тушении участвовали 5 сотрудников, задействовано 2 единицы техники, подан 1 ствол "Б". Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !