Во время крупного пожара в центре Самары погибла 12-летняя девочка, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, во вторник, 17 ноября, около 21:55 загорелось двухэтажное здание на ул. Водников, 70. Огонь охватил всю кровлю дома площадью 400 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 72 человека и 22 единицы техники. Локализовать пожар удалось в 23:15.

Предварительно сообщалось, что пострадали женщина и ребенок, однако позже стало известно, что, помимо пострадавших, есть погибший - 12-летняя девочка, проживавшая на первом этаже расселенного дома с бабушкой и младшим братом.

Причину пожара выясняет прокуратура.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются надзорным ведомством", - прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.