Во время крупного пожара в центре Самары погибла 12-летняя девочка, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, во вторник, 17 ноября, около 21:55 загорелось двухэтажное здание на ул. Водников, 70. Огонь охватил всю кровлю дома площадью 400 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 72 человека и 22 единицы техники. Локализовать пожар удалось в 23:15.
Предварительно сообщалось, что пострадали женщина и ребенок, однако позже стало известно, что, помимо пострадавших, есть погибший - 12-летняя девочка, проживавшая на первом этаже расселенного дома с бабушкой и младшим братом.
Причину пожара выясняет прокуратура.
"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются надзорным ведомством", - прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !