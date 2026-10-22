В Тольятти из подожженного подъезда спасли шесть человек

Ночью с 21 на 22 октября в Тольятти произошел пожар на ул. Лесной, 62. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

На лестничной площадке первого этажа загорелись вещи. Пламя перекрыло пути эвакуации. При этом на третьем этаже мог находиться человек с ограниченными возможностями, у которого не было возможности выбраться самостоятельно.

В условиях сильной задымленности пожарные услышали крики о помощи. Они нашли людей и надели им спасательные маски. Огнеборцы вывели и вынесли на улицу шесть человек. Еще четверых эвакуировали.

Площадь возгорания составила 10 кв. м, его потушили силами 18 пожарных.

В результате пострадали двое: 36‑летняя женщина отравилась продуктами горения, а 37‑летний мужчина получил ожоги рук.

По предварительным данным, причиной пожара был поджог.