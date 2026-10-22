В Тольятти из подожженного подъезда спасли шесть человек

Ночью с 21 на 22 октября в Тольятти произошел пожар на ул. Лесной, 62. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
На лестничной площадке первого этажа загорелись вещи. Пламя перекрыло пути эвакуации. При этом на третьем этаже мог находиться человек с ограниченными возможностями, у которого не было возможности выбраться самостоятельно.
В условиях сильной задымленности пожарные услышали крики о помощи. Они нашли людей и надели им спасательные маски. Огнеборцы вывели и вынесли на улицу шесть человек. Еще четверых эвакуировали.
Площадь возгорания составила 10 кв. м, его потушили силами 18 пожарных.
В результате пострадали двое: 36‑летняя женщина отравилась продуктами горения, а 37‑летний мужчина получил ожоги рук.
По предварительным данным, причиной пожара был поджог.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !