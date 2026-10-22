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В Тольятти из подожженного подъезда спасли шесть человек В Похвистнево ликвидирован пожар в общежитии, эвакуированы десятки людей Тысячу квадратных метров отходов охватило пламя в Ставропольском районе В Алексеевском районе горела заброшка В поселке Ставропольского района бдительность пожилой хозяйки спасла жильцов при пожаре

Пожары Происшествия

В Тольятти из подожженного подъезда спасли шесть человек

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью с 21 на 22 октября в Тольятти произошел пожар на ул. Лесной, 62. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

На лестничной площадке первого этажа загорелись вещи. Пламя перекрыло пути эвакуации. При этом на третьем этаже мог находиться человек с ограниченными возможностями, у которого не было возможности выбраться самостоятельно.

В условиях сильной задымленности пожарные услышали крики о помощи. Они нашли людей и надели им спасательные маски. Огнеборцы вывели и вынесли на улицу шесть человек. Еще четверых эвакуировали.

Площадь возгорания составила 10 кв. м, его потушили силами 18 пожарных.

В результате пострадали двое: 36‑летняя женщина отравилась продуктами горения, а 37‑летний мужчина получил ожоги рук.

По предварительным данным, причиной пожара был поджог.

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Последние комментарии

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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