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Пожары Происшествия

В поселке Ставропольского района бдительность пожилой хозяйки спасла жильцов при пожаре

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Рассвет Ставропольского района около 8 утра, в четверг, 15 октября произошел серьезный пожар в трехэтажном доме на ул. Центральной, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

89‑летняя хозяйка первой почувствовала запах гари. Обойдя дом, она увидела дым из окна второго этажа гаража, пристроенного к дому. Женщина вовремя предупредила родных и вызвала спасателей, благодаря чему все жильцы успели выйти из здания до распространения огня.

Пожарные ликвидировали пламя, площадь горения составила 100 кв метров.

Никто не пострадал. По предварительным данным, причина пожара — аварийная работа электропроводки в гараже.

МЧС России напоминает:

  • Не перегружай сеть. Не включай в одну розетку сразу несколько мощных приборов (обогреватель, чайник, стиральную машину и т. п.) — это частая причина перегрева проводки.
  • Следи за состоянием розеток и вилок. Если розетка искрит, греется или шатается, а вилка болтается — не пользуйся ею и вызови электрика.
  • Используй только исправные приборы. Не эксплуатируй технику с повреждёнными шнурами, трещинами на корпусе или следами оплавления.
  • Отключай приборы, когда они не нужны. Особенно это касается обогревателей, утюгов, зарядных устройств. На ночь лучше отключать неиспользуемую технику.
  • Регулярно проверяй проводку. Со временем изоляция стареет и трескается, контакты окисляются.
  • Установи пожарный извещатель. Он вовремя оповестит о задымлении громким сигналом.

При пожаре звони 112 или 101.

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

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Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

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Я видела это был не пожар, а взрыв

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Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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