В поселке Ставропольского района бдительность пожилой хозяйки спасла жильцов при пожаре

В поселке Рассвет Ставропольского района около 8 утра, в четверг, 15 октября произошел серьезный пожар в трехэтажном доме на ул. Центральной, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

89‑летняя хозяйка первой почувствовала запах гари. Обойдя дом, она увидела дым из окна второго этажа гаража, пристроенного к дому. Женщина вовремя предупредила родных и вызвала спасателей, благодаря чему все жильцы успели выйти из здания до распространения огня.

Пожарные ликвидировали пламя, площадь горения составила 100 кв метров.

Никто не пострадал. По предварительным данным, причина пожара — аварийная работа электропроводки в гараже.

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