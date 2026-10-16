В поселке Ставропольского района бдительность пожилой хозяйки спасла жильцов при пожаре

В поселке Рассвет Ставропольского района около 8 утра, в четверг, 15 октября произошел серьезный пожар в трехэтажном доме на ул. Центральной, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
89‑летняя хозяйка первой почувствовала запах гари. Обойдя дом, она увидела дым из окна второго этажа гаража, пристроенного к дому. Женщина вовремя предупредила родных и вызвала спасателей, благодаря чему все жильцы успели выйти из здания до распространения огня.
Пожарные ликвидировали пламя, площадь горения составила 100 кв метров.
Никто не пострадал. По предварительным данным, причина пожара — аварийная работа электропроводки в гараже.
МЧС России напоминает:
- Не перегружай сеть. Не включай в одну розетку сразу несколько мощных приборов (обогреватель, чайник, стиральную машину и т. п.) — это частая причина перегрева проводки.
- Следи за состоянием розеток и вилок. Если розетка искрит, греется или шатается, а вилка болтается — не пользуйся ею и вызови электрика.
- Используй только исправные приборы. Не эксплуатируй технику с повреждёнными шнурами, трещинами на корпусе или следами оплавления.
- Отключай приборы, когда они не нужны. Особенно это касается обогревателей, утюгов, зарядных устройств. На ночь лучше отключать неиспользуемую технику.
- Регулярно проверяй проводку. Со временем изоляция стареет и трескается, контакты окисляются.
- Установи пожарный извещатель. Он вовремя оповестит о задымлении громким сигналом.
При пожаре звони 112 или 101.