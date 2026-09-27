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Пожары Происшествия

В Октябрьске горела частная баня

ОКТЯБРЬСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 сентября, в 15:15 на ул. Ульяновской в Октябрьске произошел пожар в частной бане, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На место происшествия были направлены две пожарные автоцистерны ПСЧ № 106 ПСО № 37, личный состав в количестве 6 человек.

Площадь возгорания составила 25 кв. метров. На тушение было подано 2 ствола "Б", работало звено ГДЗС. Ликвидировать открытое горение удалось в 15:31. 

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