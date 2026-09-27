В Октябрьске горела частная баня

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В воскресенье, 27 сентября, в 15:15 на ул. Ульяновской в Октябрьске произошел пожар в частной бане, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС