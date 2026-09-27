В Октябрьске горела частная баня

В воскресенье, 27 сентября, в 15:15 на ул. Ульяновской в Октябрьске произошел пожар в частной бане, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
На место происшествия были направлены две пожарные автоцистерны ПСЧ № 106 ПСО № 37, личный состав в количестве 6 человек.
Площадь возгорания составила 25 кв. метров. На тушение было подано 2 ствола "Б", работало звено ГДЗС. Ликвидировать открытое горение удалось в 15:31.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !