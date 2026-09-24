В Новокуйбышевске при пожаре в жилом доме спасли трех человек

В среду, 23 сентября, в многоквартирном жилом доме на ул. Свердлова в Новокуйбышевске вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:38. Огонь охватил 80 кв. метров: горели пять квартир и 9 балконов в двух подъездах дома.
"В ходе тушения пожара были эвакуированы 30 жильцов. Еще троих человек сотрудники МЧС вывели из задымленных помещений, используя специальные средства защиты органов дыхания", — рассказали в ГУ МЧС.
Ликвидировать возгорание удалось к 22:29. Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !