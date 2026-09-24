В Новокуйбышевске при пожаре в жилом доме спасли трех человек

В среду, 23 сентября, в многоквартирном жилом доме на ул. Свердлова в Новокуйбышевске вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:38. Огонь охватил 80 кв. метров: горели пять квартир и 9 балконов в двух подъездах дома.

"В ходе тушения пожара были эвакуированы 30 жильцов. Еще троих человек сотрудники МЧС вывели из задымленных помещений, используя специальные средства защиты органов дыхания", — рассказали в ГУ МЧС.

Ликвидировать возгорание удалось к 22:29. Отмечается, что обошлось без пострадавших.