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Преступления Происшествия

Самарец перевел лже-полицейским более 2,4 млн рублей

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по указанию незнакомцев 22-летний парень перевел на "безопасный счет" свыше 2,4 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Потерпевшему позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил молодого человека, что по его доверенности преступник получил кредит и направил деньги для спонсирования противоправных действий.

"Чтобы не стать сообщником и поймать злоумышленника", незнакомец убедил молодого человека перевести свыше 2,4 млн рублей через онлайн-банк и банкоматы на так называемый безопасный счет.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. 

Гид потребителя

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