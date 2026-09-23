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Преступления Происшествия

Суд вынес приговор еще трем предполагаемым членам группировки "Сиротинские"

СЫЗРАНЬ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд на этой неделе огласил приговор Сергею Склярову, Евгению Москаеву и Андрею Кляченкову. Их судили за похищение человека и другие серьезные преступления.

Как сообщили в суде, в период с 3 по 6 ноября 2024 г. эти мужчины похитили человека. Скляров и Москаев сделали это из корыстных побуждений. "Они и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достигнув цели похищения потерпевшего, а именно согласия последнего на передачу им незаконно требуемых с него денег в сумме 800000 рублей, добровольно не освободили потерпевшего и продолжали удерживать его против его воли до тех пор, пока тому не удалось от них скрыться", - установил также суд.

Эти 800 тыс. руб. потерпевший должен был получить за заключение контракта с Минобороны при отправке в зону СВО. При этом Склярова еще и уличили в незаконном хранении оружия в гараже у дома №11 по проспекту 50 лет Октября в Сызрани. Оружие изъяли сотрудники Следственного комитета 1 марта 2025 года.

Вину подсудимые не признали.

Суд учел это и то, что у Склярова был рецидив преступления. В итоге Скляров осужден по п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Москаев - по п. п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Кляченков - по п., а ч.2 ст. 126 УК РФ к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

По данным нескольких источников, осужденные считались членами сызранского "крыла" Сиротинской группировки. Напомним, предполагаемый лидер группировки Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован.

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