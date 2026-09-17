Полкило кокаина и мефедрона: самарский суд отправил наркосбытчика-рецидивиста за решетку

Суд в Самаре поставил точку в деле о попытке организации крупного канала сбыта наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый горожанин, который в связке с неустановленными сообщниками планировал распространять запрещенные вещества через систему тайников. Его роль заключалась в том, чтобы по наводкам из интернета забирать крупные партии, делить их на мелкие дозы и готовить к реализации.
Как рассказали в суде Промышленного района Самары, в распоряжении мужчины оказались смеси на основе мефедрона и его прекурсоров, а также около 500 граммов кокаина — объем, подпадающий под категорию "особо крупный размер". Часть наркотиков фигурант держал при себе, остальное хранил дома в Октябрьском районе.
Задержание прошло в Промышленном районе в рамках операции "Наблюдение".
Учитывая, что речь идет о рецидиве и особо крупном размере, суд назначил наркосбытчику 6 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, использовавшийся в схеме телефон "Poco" конфискован в пользу государства.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках