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Преступления Происшествия

Полкило кокаина и мефедрона: самарский суд отправил наркосбытчика-рецидивиста за решетку

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд в Самаре поставил точку в деле о попытке организации крупного канала сбыта наркотиков. Фигурантом стал ранее судимый горожанин, который в связке с неустановленными сообщниками планировал распространять запрещенные вещества через систему тайников. Его роль заключалась в том, чтобы по наводкам из интернета забирать крупные партии, делить их на мелкие дозы и готовить к реализации.

Как рассказали в суде Промышленного района Самары, в распоряжении мужчины оказались смеси на основе мефедрона и его прекурсоров, а также около 500 граммов кокаина — объем, подпадающий под категорию "особо крупный размер". Часть наркотиков фигурант держал при себе, остальное хранил дома в Октябрьском районе.

Задержание прошло в Промышленном районе в рамках операции "Наблюдение".

Учитывая, что речь идет о рецидиве и особо крупном размере, суд назначил наркосбытчику 6 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, использовавшийся в схеме телефон "Poco" конфискован в пользу государства. 

Гид потребителя

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