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Общество

Слухи о жестоких убийцах в Самаре прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По самарским чатам массово расходятся пугающие сообщения о группе молодых людей, якобы совершающих тяжкие преступления в разных районах города —  Советском, Кировском, Промышленном, Октябрьском, на Безымянке. В текстах страшные детали и постоянно меняющиеся версии: то один преступник, то компания из шести человек.

При этом ни полиция, ни другие официальные источники не подтверждают эти сведения.

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о жестоких убийцах в Самаре в своем канале MAX: "Уважаемые жители! Выявлен ряд публикаций в чатах и пабликах региона, где сообщается о якобы совершенных тяжких преступлениях в Самаре. Это недостоверная информация.Призываю вас доверять только официальным источникам. Не становитесь частью вражеских манипуляций, не распространяйте ложные сведения".

Не стоит пересылать такие сообщения: достоверная информация о серьезных преступлениях всегда появляется в официальных источниках

Если вы стали свидетелем преступления или видите что-то подозрительное — обращайтесь по телефону 112.

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Последние комментарии

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Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

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