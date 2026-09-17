Слухи о жестоких убийцах в Самаре прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев

По самарским чатам массово расходятся пугающие сообщения о группе молодых людей, якобы совершающих тяжкие преступления в разных районах города — Советском, Кировском, Промышленном, Октябрьском, на Безымянке. В текстах страшные детали и постоянно меняющиеся версии: то один преступник, то компания из шести человек.

При этом ни полиция, ни другие официальные источники не подтверждают эти сведения.

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о жестоких убийцах в Самаре в своем канале MAX: "Уважаемые жители! Выявлен ряд публикаций в чатах и пабликах региона, где сообщается о якобы совершенных тяжких преступлениях в Самаре. Это недостоверная информация.Призываю вас доверять только официальным источникам. Не становитесь частью вражеских манипуляций, не распространяйте ложные сведения".

Не стоит пересылать такие сообщения: достоверная информация о серьезных преступлениях всегда появляется в официальных источниках