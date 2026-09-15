В Самарской области ожидается гроза

В среду, 16 сентября, местами в Самарской области ожидаются гроза, град, ветер до 18 м/с. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Региональное МЧС предупреждает: "Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны! Тел. 112".