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Происшествия

Алабай напал на девочку в Ставропольском районе: суд взыскал с хозяина 200 тысяч рублей компенсации

ТОЛЬЯТТИ. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Луначарский Ставропольского района в мае 2026 г. произошел инцидент с участием собаки породы алабай: владелец допустил ее самопроизвольный выгул, в результате чего животное напало на несовершеннолетнюю, сообщает прокуратура Самарской области.

Девочка получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью, врачи оказали ей необходимую помощь.

Прокуратура Ставропольского района провела проверку по факту случившегося и установила, что владелец собаки не обеспечил должных мер безопасности при содержании потенциально опасного животного. Чтобы защитить права несовершеннолетней, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Суд рассмотрел материалы дела, включая медицинские документы, и признал требования обоснованными. С хозяина алабая в пользу пострадавшей взыскано 200 тыс. рублей.

Исполнение судебного решения остается на контроле прокуратуры района.

 

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