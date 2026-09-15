Алабай напал на девочку в Ставропольском районе: суд взыскал с хозяина 200 тысяч рублей компенсации

В поселке Луначарский Ставропольского района в мае 2026 г. произошел инцидент с участием собаки породы алабай: владелец допустил ее самопроизвольный выгул, в результате чего животное напало на несовершеннолетнюю, сообщает прокуратура Самарской области.

Девочка получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью, врачи оказали ей необходимую помощь.

Прокуратура Ставропольского района провела проверку по факту случившегося и установила, что владелец собаки не обеспечил должных мер безопасности при содержании потенциально опасного животного. Чтобы защитить права несовершеннолетней, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Суд рассмотрел материалы дела, включая медицинские документы, и признал требования обоснованными. С хозяина алабая в пользу пострадавшей взыскано 200 тыс. рублей.

Исполнение судебного решения остается на контроле прокуратуры района.