За ночь в Самарской области сбито более 40 БПЛА

В ночь на вторник, 15 сентября, в Самарской области дважды объявляли беспилотную опасность. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о десятках сбитых над территорией региона вражеских беспилотников.
В общей сложности режим беспилотной опасности действовал почти 6 часов: с 00:00 до 5:00 утра и с 5:30 до 6:17.
"Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников. На данный момент идет сбор информации о последствиях атаки. Главное – погибших нет", - подчеркнул глава региона.
Вячеслав Федорищев также констатировал, что имеются повреждения на одном из промышленных предприятий. Кроме того, атаковано нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб.
"Напоминаю. Публикация фото и видео с последствиями атаки – запрещена.
Увидели обломки беспилотника – сообщите по телефону 112", - заключил он.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон