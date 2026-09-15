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Происшествия

За ночь в Самарской области сбито более 40 БПЛА

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на вторник, 15 сентября, в Самарской области дважды объявляли беспилотную опасность. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о десятках сбитых над территорией региона вражеских беспилотников.

Фото: сгенерировано нейросетью

В общей сложности режим беспилотной опасности действовал почти 6 часов: с 00:00 до 5:00 утра и с 5:30 до 6:17.

"Произошла очередная атака ВСУ по нашей территории. Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников. На данный момент идет сбор информации о последствиях атаки. Главное – погибших нет", - подчеркнул глава региона.

Вячеслав Федорищев также констатировал, что имеются повреждения на одном из промышленных предприятий. Кроме того, атаковано нескольких жилых объектов (выбиты стекла). Ведет работу оперативный штаб.

"Напоминаю. Публикация фото и видео с последствиями атаки – запрещена.
Увидели обломки беспилотника – сообщите по телефону 112", - заключил он.

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