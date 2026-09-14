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ДТП Происшествия

В Кошкинском районе Lada Granta ушла в кювет, водитель и пассажир в больнице

КОШКИ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 14 сентября в 06:18 произошло ДТП на 11‑м км трассы "Кошки — Погрузная — Максимкино" в Кошкинском районе, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Выяснилось, что водитель автомобиля Lada Granta потерял контроль над машиной: автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали водитель и пассажир, обоих госпитализировали.

Сейчас полиция ведет проверку по факту случившегося.

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