В Кошкинском районе Lada Granta ушла в кювет, водитель и пассажир в больнице

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Утром 14 сентября в 06:18 произошло ДТП на 11‑м км трассы "Кошки — Погрузная — Максимкино" в Кошкинском районе, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"