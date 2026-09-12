В Елховском районе в ДТП пострадала женщина

В пятницу, 11 сентября, в Елховском районе после ДТП с попуткой в больницу попала пассажирка "семерки".

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 12:20 на автодороге Р-241 "Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г. Самаре". 69-летний водитель ВАЗ-21074, выезжая с полосы разгона, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении автомобилем Kia Rio.

Пострадавшему водителю иномарки необходимая медицинская помощь была оказана на месте ДТП, а 39-летняя пассажирка "семерки" с травмами доставлена в больницу.