В Самарской областной научной библиотеке покажут фильмы с фестиваля "Соль земли"

В среда, 16 сентября, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится кинопоказ документального фильма "Миллион алых роз". Просмотр ленты организован в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области "Сила в правде".

Документальный фильм "Миллион алых роз" является участником XIX Международного кинофестиваля "Соль земли". В нем рассказывается история жителя Донецка, который уже более 10 лет справляется с бомбардировкой города по-своему. В то время как многие его земляки покинули малую родину, спасаясь от взрывающихся снарядов, Виктор Михалев начал собирать гильзы, обломки, оружие и перековывать их в произведения искусства.

Виктор занимается кузнечным делом с 90-х годов, освоил его самостоятельно в качестве хобби, даже не подозревая, что однажды найдет этому навыку подобное применение. Его первым изделием, выкованным в осажденном Донецке, который исторически считается "городом роз", стал символ города — цветок розы. С тех пор Виктор создал множество творений из оружия, а материалом его начали снабжать военнослужащие и местные жители.

В четверг, 17 сентября, в 14:00 пройдет показ документального фильма "Сила слова" режиссера Никиты Тихонова-Рау. Картина предлагает зрителю поразмышлять над природой поэзии, как эта форма творческого самовыражения преобразилась за столетия и в каких условиях существует сейчас. Сами поэты рассуждают о том, способны ли рождаться стихи в эпоху информационных технологий, не приведут ли прогресс и ускорение общего темпа жизни к закату и забвению поэзии, а возможно, наоборот — позволят ей эволюционировать вместе с миром.

После показа зрители смогут обсудить фильм и поделиться своими впечатлениями и мыслями на тему современной поэзии. Также у самарских авторов будет возможность представить публике свои стихи в формате открытого микрофона.