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Кино Культура

В Самарской областной научной библиотеке покажут фильмы с фестиваля "Соль земли"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среда, 16 сентября, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится кинопоказ документального фильма "Миллион алых роз". Просмотр ленты организован в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области "Сила в правде".

Фото: предоставлено СОУНБ

Документальный фильм "Миллион алых роз" является участником XIX Международного кинофестиваля "Соль земли". В нем рассказывается история жителя Донецка, который уже более 10 лет справляется с бомбардировкой города по-своему. В то время как многие его земляки покинули малую родину, спасаясь от взрывающихся снарядов, Виктор Михалев начал собирать гильзы, обломки, оружие и перековывать их в произведения искусства.

Виктор занимается кузнечным делом с 90-х годов, освоил его самостоятельно в качестве хобби, даже не подозревая, что однажды найдет этому навыку подобное применение. Его первым изделием, выкованным в осажденном Донецке, который исторически считается "городом роз", стал символ города — цветок розы. С тех пор Виктор создал множество творений из оружия, а материалом его начали снабжать военнослужащие и местные жители.

В четверг, 17 сентября, в 14:00 пройдет показ документального фильма "Сила слова" режиссера Никиты Тихонова-Рау. Картина предлагает зрителю поразмышлять над природой поэзии, как эта форма творческого самовыражения преобразилась за столетия и в каких условиях существует сейчас. Сами поэты рассуждают о том, способны ли рождаться стихи в эпоху информационных технологий, не приведут ли прогресс и ускорение общего темпа жизни к закату и забвению поэзии, а возможно, наоборот — позволят ей эволюционировать вместе с миром.

После показа зрители смогут обсудить фильм и поделиться своими впечатлениями и мыслями на тему современной поэзии. Также у самарских авторов будет возможность представить публике свои стихи в формате открытого микрофона.

Вход свободный! (12+)

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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