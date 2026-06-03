Фестиваль Самарской студии кинохроники получил международный статус в 2026 году

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В этом году основной этап фестиваля проходил со 2 по 5 февраля и собрал зрителей сразу нескольких городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Волгограда, Владикавказа, Екатеринбурга и Новосибирска.