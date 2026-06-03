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Кино Культура

Фестиваль Самарской студии кинохроники получил международный статус в 2026 году

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году основной этап фестиваля проходил со 2 по 5 февраля и собрал зрителей сразу нескольких городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Волгограда, Владикавказа, Екатеринбурга и Новосибирска.

С 27 по 30 августа в Самаре пройдут специальные мероприятия фестиваля, приуроченные к 85 й годовщине парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве и битве за Москву. Торжественное открытие состоится на площадке кинотеатра "Филин" на Софийской набережной.

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Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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