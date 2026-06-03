Фестиваль Самарской студии кинохроники получил международный статус в 2026 году

В этом году основной этап фестиваля проходил со 2 по 5 февраля и собрал зрителей сразу нескольких городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Волгограда, Владикавказа, Екатеринбурга и Новосибирска.
С 27 по 30 августа в Самаре пройдут специальные мероприятия фестиваля, приуроченные к 85 й годовщине парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве и битве за Москву. Торжественное открытие состоится на площадке кинотеатра "Филин" на Софийской набережной.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?