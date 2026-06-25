В главных ролях — Бородина и Чадов: самарец спродюсировал комедию "За любовь"

Что будет, если застрявшая в рутине семейная пара вдруг получает волшебный напиток, исполняющий желания? Безумные приключения и смех! Но не только. 30 июля в кинотеатрах страны состоится премьера романтической комедии "За любовь". Главные роли исполнили звезда телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина и прославленный актер Алексей Чадов, а одним из генеральных продюсеров выступил самарский бизнесмен, руководитель ГК "Бенчмарк" Евгений Егупов. Он рассказал Волга Ньюс о том, как проходили съемки комедии, и почему она никого не оставит равнодушным.
"На создание фильма меня вдохновила встреча с режиссером Андреем Малаем. Он работал в периметре нашей хоккейной школы "Гранит": создавал видеоконтент на очень достойном уровне, вкладывая всю душу. Так как я зашел в состав учредителей хоккейной школы и активно занимался ее развитием и продвижением, мы достаточно много общались и взаимодействовали. Я узнал, что у Андрея есть в жизни мечта — снять полнометражный художественный фильм. Пока он снимал только коротометражки, качество которых в очередной раз показало мне его талант", — рассказывает Евгений Егупов.
В обсуждении идеи того самого фильма мечты и родилась комедия "За любовь". К тому моменту к Евгению Егупову и Андрею Малаю уже подключились Гайк Асатрян и Алексей Степанов, имеющие целый багаж реализованных проектов. Родоначальником самой же истории стал сценарист Тимур Акавов.
Гайк Асатрян — режиссер, сценарист и продюсер. Самыми популярными проектами с его участием стали "Домовенок Кузя", "Мендельсон" и "Манюня". Алексей Степанов владеет кинокомпанией SoFilm. Снял несколько фильмов, в том числе триллер "Осьминог". Тимур Акавов изначально прославился как чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Махачкалинские бродяги", а затем стал сценаристом. Среди его проектов — сериал "Счастливы вместе", шоу "Прожекторперисхилтон" и "Вечерний Ургант", фильм "Я на перемотке!".
Сюжет комедии рассказывает о семейной паре, которая, казалось бы, имеет все для счастья: комфортную квартиру, перспективную работу и замечательных детей. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Каждый из супругов уже давно негласно живет своей жизнью, убегая от рутины и последствий быта. Неожиданно пара получает бутылку с волшебным напитком, и желания, озвученные в каждом тосте, сбываются. Но у этого есть неожиданные последствия.
"Мы хотели показать нашу картину через призму взаимоотношений супружеской пары с двумя детьми, с множеством обыденных проблем дома и на работе. Она утонула в рутине постоянного преодоления жизненных трудностей. Главные герои Марго и Вова отдалились друг от друга, чувства притупились. Вся жизнь крутится по маршруту "сон-дом-дети-работа-ипотека-стирка-уборка-готовка-сон" и совершенно не остается времени на заботу, любовь, внимание, да и элементарно на то, чтобы поговорить по душам или вместе провести время. Чудо, которое случается с нашими героями, дает им возможность не ограничивать себя ни в чем, воплощать все самые смелые идеи и желания. И именно в этих обстоятельствах они раскрываются по-настоящему, показывая свое истинное Я, начинают искренне разговаривать друг с другом. Уверен, что каждый из зрителей там увидит частичку себя", — раскрыл некоторые детали продюсер.
Одной из фишек комедии стало участие целой плеяды медийных личностей начиная с сыгравшей Марго Ксении Бородиной, которая прославилась как телеведущая и блогер с 20-миллионной аудиторией. Для нее эта главная роль стала дебютной.
"Идея предложить роль Ксюше принадлежала Андрею Малаю. Он интуитивно чувствовал в ней какую-то силу и верил в то, что она сможет сыграть Марго. Ксюша смело поддержала проект с начинающим режиссером и удивила всех своим профессиональным подходом. Она проделала огромную работу над собой, занималась с лучшими коучами по актерскому мастерству, глубоко изучила роль и сценарий, подготовилась к съемкам на 5 баллов, заряжала своей энергией всю съемочную площадку. Можно было выключать генераторы! На мой взгляд, дебют Ксюши удивит многих. Ей нужно продолжать сниматься в кино и развиваться как киноактрисе", — поделился впечатлениями Евгений Егупов.
По его словам, приглашение Алексея Чадова в пару к Ксении Бородиной стало нестандартным решением. Актер, известный драматическими ролями в фильмах "Война" и "9 рота", романическими — в "Жаре" и комедии "Любовь в большом городе", превратил этот тандем в подлинную семейную пару на экране:
"Они гармонично смотрятся в кадре, и я уверен, что зрителю будет интересно за ними наблюдать. Алексей — талантище. Он очень креативен и харизматичен. В силу своего опыта помогал Ксюше в тех моментах, когда это было необходимо. Работать с таким актерам — одно удовольствие, и мы благодарны, что он поддержал наш проект".
Также к касту присоединились самая известная сваха страны Роза Сябитова, популярный блогер-психолог Марк Бартон, бывшая жена рэпера Джигана — Оксана Самойлова, знаменитый стилист Александр Рогов и прославленные актеры: Олеся Судзиловская, Павел Ворожцев, Евгений Шириков и Виктория Клинкова. С дебютом в проекте выступили Лея Самойлова и дочь Ксении Бородиной Теона Омарова.
"Мы хотели показать зрителю тех, кто им действительно, по-настоящему интересен. Работать было непросто, но по итогу получилась волшебная, искренняя, добрая и одновременно ироничная история, название которой "За любовь", — отметил Евгений Егупов. — Приглашаю всех жителей Самары, нашего любимого и самого красивого города на Волге, в кинотеатры с 30 июля".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?