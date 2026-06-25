В главных ролях — Бородина и Чадов: самарец спродюсировал комедию "За любовь"

Что будет, если застрявшая в рутине семейная пара вдруг получает волшебный напиток, исполняющий желания? Безумные приключения и смех! Но не только. 30 июля в кинотеатрах страны состоится премьера романтической комедии "За любовь". Главные роли исполнили звезда телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина и прославленный актер Алексей Чадов, а одним из генеральных продюсеров выступил самарский бизнесмен, руководитель ГК "Бенчмарк" Евгений Егупов. Он рассказал Волга Ньюс о том, как проходили съемки комедии, и почему она никого не оставит равнодушным.

"На создание фильма меня вдохновила встреча с режиссером Андреем Малаем. Он работал в периметре нашей хоккейной школы "Гранит": создавал видеоконтент на очень достойном уровне, вкладывая всю душу. Так как я зашел в состав учредителей хоккейной школы и активно занимался ее развитием и продвижением, мы достаточно много общались и взаимодействовали. Я узнал, что у Андрея есть в жизни мечта — снять полнометражный художественный фильм. Пока он снимал только коротометражки, качество которых в очередной раз показало мне его талант", — рассказывает Евгений Егупов.

В обсуждении идеи того самого фильма мечты и родилась комедия "За любовь". К тому моменту к Евгению Егупову и Андрею Малаю уже подключились Гайк Асатрян и Алексей Степанов, имеющие целый багаж реализованных проектов. Родоначальником самой же истории стал сценарист Тимур Акавов.

Фото: предоставлено Sofilm

Гайк Асатрян — режиссер, сценарист и продюсер. Самыми популярными проектами с его участием стали "Домовенок Кузя", "Мендельсон" и "Манюня". Алексей Степанов владеет кинокомпанией SoFilm. Снял несколько фильмов, в том числе триллер "Осьминог". Тимур Акавов изначально прославился как чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Махачкалинские бродяги", а затем стал сценаристом. Среди его проектов — сериал "Счастливы вместе", шоу "Прожекторперисхилтон" и "Вечерний Ургант", фильм "Я на перемотке!".

Сюжет комедии рассказывает о семейной паре, которая, казалось бы, имеет все для счастья: комфортную квартиру, перспективную работу и замечательных детей. Но за идеальной картинкой скрывается глубокий кризис. Каждый из супругов уже давно негласно живет своей жизнью, убегая от рутины и последствий быта. Неожиданно пара получает бутылку с волшебным напитком, и желания, озвученные в каждом тосте, сбываются. Но у этого есть неожиданные последствия.

Фото: предоставлено Sofilm

"Мы хотели показать нашу картину через призму взаимоотношений супружеской пары с двумя детьми, с множеством обыденных проблем дома и на работе. Она утонула в рутине постоянного преодоления жизненных трудностей. Главные герои Марго и Вова отдалились друг от друга, чувства притупились. Вся жизнь крутится по маршруту "сон-дом-дети-работа-ипотека-стирка-уборка-готовка-сон" и совершенно не остается времени на заботу, любовь, внимание, да и элементарно на то, чтобы поговорить по душам или вместе провести время. Чудо, которое случается с нашими героями, дает им возможность не ограничивать себя ни в чем, воплощать все самые смелые идеи и желания. И именно в этих обстоятельствах они раскрываются по-настоящему, показывая свое истинное Я, начинают искренне разговаривать друг с другом. Уверен, что каждый из зрителей там увидит частичку себя", — раскрыл некоторые детали продюсер.

Фото: предоставлено Sofilm

Одной из фишек комедии стало участие целой плеяды медийных личностей начиная с сыгравшей Марго Ксении Бородиной, которая прославилась как телеведущая и блогер с 20-миллионной аудиторией. Для нее эта главная роль стала дебютной.

"Идея предложить роль Ксюше принадлежала Андрею Малаю. Он интуитивно чувствовал в ней какую-то силу и верил в то, что она сможет сыграть Марго. Ксюша смело поддержала проект с начинающим режиссером и удивила всех своим профессиональным подходом. Она проделала огромную работу над собой, занималась с лучшими коучами по актерскому мастерству, глубоко изучила роль и сценарий, подготовилась к съемкам на 5 баллов, заряжала своей энергией всю съемочную площадку. Можно было выключать генераторы! На мой взгляд, дебют Ксюши удивит многих. Ей нужно продолжать сниматься в кино и развиваться как киноактрисе", — поделился впечатлениями Евгений Егупов.

По его словам, приглашение Алексея Чадова в пару к Ксении Бородиной стало нестандартным решением. Актер, известный драматическими ролями в фильмах "Война" и "9 рота", романическими — в "Жаре" и комедии "Любовь в большом городе", превратил этот тандем в подлинную семейную пару на экране:

Фото: предоставлено Sofilm

"Они гармонично смотрятся в кадре, и я уверен, что зрителю будет интересно за ними наблюдать. Алексей — талантище. Он очень креативен и харизматичен. В силу своего опыта помогал Ксюше в тех моментах, когда это было необходимо. Работать с таким актерам — одно удовольствие, и мы благодарны, что он поддержал наш проект".

Также к касту присоединились самая известная сваха страны Роза Сябитова, популярный блогер-психолог Марк Бартон, бывшая жена рэпера Джигана — Оксана Самойлова, знаменитый стилист Александр Рогов и прославленные актеры: Олеся Судзиловская, Павел Ворожцев, Евгений Шириков и Виктория Клинкова. С дебютом в проекте выступили Лея Самойлова и дочь Ксении Бородиной Теона Омарова.

"Мы хотели показать зрителю тех, кто им действительно, по-настоящему интересен. Работать было непросто, но по итогу получилась волшебная, искренняя, добрая и одновременно ироничная история, название которой "За любовь", — отметил Евгений Егупов. — Приглашаю всех жителей Самары, нашего любимого и самого красивого города на Волге, в кинотеатры с 30 июля".