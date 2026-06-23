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Кино Культура

В Самаре пройдет мастер-класс режиссера Никиты Карих о профессии и работе в киноиндустрии

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 июня в 18:00 в Самаре состоится встреча с московским режиссером Никитой Карих. Мероприятие пройдет при поддержке самарского отделения Союза кинематографистов РФ и киностудии "Волга-фильм".

На мастер-классе участники узнают, как устроена работа режиссера на практике, какие задачи возникают на съемочной площадке и какие навыки особенно важны в профессиональной среде. Отдельное внимание будет уделено реальным кейсам со съемок документального фильма "Еда, давай дружить" для девелопера "Самолет", включая работу в условиях жестких сроков, ограниченного бюджета и взаимодействия с командой.

Также в программе заявлены темы о том, почему режиссуре учатся всю жизнь, как начать путь в профессии, зачем режиссеру рекламные проекты и как строится работа с брендами в коммерческом кино.

Никита Карих — основатель независимого образовательного проекта "Режиссёрский разбор". Он работал как режиссер рекламы для СБЕР, Яндекс, ВТБ, HUAWEI, X5 Retail Group, VK Group и других компаний, а также снимал фильмы со средней оценкой 7,2 на "Кинопоиске".

Мероприятие пройдет в 505 Studio по адресу: ул. Алексея Толстого, 75. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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