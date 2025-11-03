Самару едва не сделали дубайской площадкой для съемок "Мажора"

Режиссер фильма, Егор Чичканов, поделился этим пикантным фактом на специальном показе картины в самарском ТЦ "Эль Рио" 2 ноября. Оказывается, вместо знойных песков Эмиратов, погоня могла развернуться на фоне волжских просторов: планировалось заменить грузовик с сокровищами на баржу с песком, ловко выдав местные пейзажи за морские.

А вот музыкальное сопровождение к фильму имеет самарский след — в картине звучит трек местной группы Cheese People, которую режиссер отыскал в поисках свежих музыкальных талантов.

Фильм, по словам Чичканова, задуман как самостоятельное произведение, которое увлечет даже тех, кто не знаком с предысторией "Мажора". Режиссер признался, что одной из амбициозных задач было вдохнуть жизнь в жанр боевика, который, по его мнению, в России переживает не лучшие времена. Однако, съемки в Дубае стали испытанием: один день работы обходился в сумму, эквивалентную восьми дням в России, что заставило команду проявлять чудеса экономии.

Несмотря на трудности, создатели "Мажора в Дубае" смогли реализовать множество креативных замыслов. Финальная сцена, снятая по технологии "день под ночь", стала изюминкой, напоминающей ночные пейзажи в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Еще одной отсылкой стала сцена с Прилучным, полностью одетым в меха. Павел повторил знаменитую сцену с Томом Крузом из "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". В фильме "Мажор в Дубае" много трюков, которые применялись впервые, для исполнения даже привлекался официальный дублер Джеймса Бонда.

Но настоящим вызовом оказалась сцена погони в пустыне, где съемочной группе пришлось бороться не только с палящим солнцем и песчаной бурей, но и с жестким лимитом времени. Эпизод, в котором Прилучный лихо "серфит" по барханам на оторванной двери автомобиля, разрабатывался почти месяц. Команде пришлось поломать голову над тем, как безопасно имитировать летящий в лицо песок, чтобы актер не получил травм.

Еще одним вызовом стало отсутствие в Дубае развитой актерской школы. Актеров приходилось привозить из других стран, что превратило проект "Мажор" в международный. Для кульминационной сцены на ринге необходимо было собрать 3 тыс. человек для массовки зрителей, на помощь пришли фанаты Павла Прилучного - в Дубае нашлось 500 человек для сцены с боем, а остальных "дорисовали".

"Мажор в Дубае" — это очень быстрое кино, если для обычного кино характерно 1500 - 2000 склеек, то в фильме "Мажор в Дубае" — 3100, что много даже для боевика. Фильм приоткрыл завесу сюжетной линии новых сезонов "Мажора", которые, к слову, уже отсняты.