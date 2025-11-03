Самару едва не сделали дубайской площадкой для съемок "Мажора"

Режиссер фильма, Егор Чичканов, поделился этим пикантным фактом на специальном показе картины в самарском ТЦ "Эль Рио" 2 ноября. Оказывается, вместо знойных песков Эмиратов, погоня могла развернуться на фоне волжских просторов: планировалось заменить грузовик с сокровищами на баржу с песком, ловко выдав местные пейзажи за морские.
А вот музыкальное сопровождение к фильму имеет самарский след — в картине звучит трек местной группы Cheese People, которую режиссер отыскал в поисках свежих музыкальных талантов.
Фильм, по словам Чичканова, задуман как самостоятельное произведение, которое увлечет даже тех, кто не знаком с предысторией "Мажора". Режиссер признался, что одной из амбициозных задач было вдохнуть жизнь в жанр боевика, который, по его мнению, в России переживает не лучшие времена. Однако, съемки в Дубае стали испытанием: один день работы обходился в сумму, эквивалентную восьми дням в России, что заставило команду проявлять чудеса экономии.
Несмотря на трудности, создатели "Мажора в Дубае" смогли реализовать множество креативных замыслов. Финальная сцена, снятая по технологии "день под ночь", стала изюминкой, напоминающей ночные пейзажи в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Еще одной отсылкой стала сцена с Прилучным, полностью одетым в меха. Павел повторил знаменитую сцену с Томом Крузом из "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". В фильме "Мажор в Дубае" много трюков, которые применялись впервые, для исполнения даже привлекался официальный дублер Джеймса Бонда.
Но настоящим вызовом оказалась сцена погони в пустыне, где съемочной группе пришлось бороться не только с палящим солнцем и песчаной бурей, но и с жестким лимитом времени. Эпизод, в котором Прилучный лихо "серфит" по барханам на оторванной двери автомобиля, разрабатывался почти месяц. Команде пришлось поломать голову над тем, как безопасно имитировать летящий в лицо песок, чтобы актер не получил травм.
Еще одним вызовом стало отсутствие в Дубае развитой актерской школы. Актеров приходилось привозить из других стран, что превратило проект "Мажор" в международный. Для кульминационной сцены на ринге необходимо было собрать 3 тыс. человек для массовки зрителей, на помощь пришли фанаты Павла Прилучного - в Дубае нашлось 500 человек для сцены с боем, а остальных "дорисовали".
"Мажор в Дубае" — это очень быстрое кино, если для обычного кино характерно 1500 - 2000 склеек, то в фильме "Мажор в Дубае" — 3100, что много даже для боевика. Фильм приоткрыл завесу сюжетной линии новых сезонов "Мажора", которые, к слову, уже отсняты.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?